В Татарстане от коронавируса скончался еще один человек

Еще один житель Татарстана официально признан жертвой коронавируса, до этого в последний раз информация о летальных исходах публиковалась 30 ноября. Общее число зарегистрированных в республике смертей от Covid-19 достигло 2008, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

При этом суточный прирост заболеваемости в регионе вновь начал расти. Подтверждено 98 случаев заражения коронавирусом по сравнению с 97 заболевшими накануне.

Госпитализация понадобилась 26 заболевшим, тогда как за предшествующий день в больницы были доставлены 30 пациентов. Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 191 745 татарстанцев.

В общей сложности удалось выздороветь 188 690 жителям республики, в том числе 117 — за последние сутки (за день до этого стало известно о 187 излечившихся больных).

Как сообщал ранее «Татар-информ», на недавнем совещании в Доме Правительства РТ Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил о росте вирусных инфекций и призвал усилить работу фильтров.

Стоит отметить, что Росстат еще в октябре этого года перестал публиковать свои данные о смертях от SARS-CoV-2. В большинстве случаев они отличались от региональных в большую сторону.

В целом по России число инфицированных коронавирусом за день увеличилось на 7532 человека. Поправились 7675 пациентов. Госпитализированы с Covid-19 1607 заболевших. Зарегистрированы как скончавшиеся от этой болезни 55 человек.