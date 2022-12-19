Еще 108 случаев коронавируса подтвердилось в Татарстане

За прошедшие сутки в Татарстане выявлено 108 новых случаев коронавирусной инфекции. 18 пациентам потребовалась госпитализация, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

Таким образом, за время пандемии в республике зарегистрировано 192 287 случаев этого заболевания. 189 183 человека выздоровели, в том числе 103 — за прошедший день. Число летальных исходов за день не изменилось.

По России за сутки выявлен 6 341 пациент с Covid-19, еще 5564 выздоровели, 50 скончались.