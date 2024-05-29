За три месяца 2024 года «Татэнерго» на 25% увеличило выработку электроэнергии

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Выработка электроэнергии АО «Татэнерго» за первые три месяца 2024 года составила 4 410 млн кВт, что на 25% выше уровня аналогичного периода 2023-го и на 25% превышает плановый показатель. Об этом на заседании совета директоров рассказал директор компании Раузил Хазиев, передает пресс-служба Раиса РТ.

В первом квартале потребителям тепловой энергии компания отпустила 5 379 тыс. Гкал тепла — это на 9% выше, чем за аналогичный период прошлого года и на 10% превышает плановый показатель.

Объем реализации электроэнергии составил 4,6 млрд кВтч, мощности — 3,8 ГВт (больше на 19%). Уровень оплаты составил 100,7%.

Полезный отпуск тепловой энергии за первый квартал 2024 года составил 5 232,5 тыс. Гкал, что на 8% больше, чем в 2023-м. Рост обусловлен снижением температуры наружного воздуха во время отопительного периода за 2024-й относительно 2023 года. Рост потребления отмечается во всех городах присутствия «Татэнерго».

На заседании, которое провел Премьер-министр Алексей Песошин, также заслушали отчет об итогах прохождения отопительного периода 2023/2024. Прохождение пиков минимальных температур прошло надежно и было обеспечено достаточным резервом мощностей.

Выработка электроэнергии в прошедший отопительный сезон составила 9,5 млрд. кВтч (рост на 18% к предыдущему отопительному сезону). 8 декабря 2023 года был зафиксирован исторический максимум потребления электрической мощности — 5 016 МВт.

Всего зафиксировали 35 случаев аварий на оборудовании электростанций (на 7 случаев больше, чем в отопительном сезоне 2022/2023). Произошло три инцидента на ОПО тепловых сетях.

В текущем году в рамках ремонтной кампании по станциям запланировано финансирование на сумму 2 млрд 539,3 млн рублей. По тепловым сетям плановый объем замены 51,1 погонных км на сумму 2 млрд 877,7 млн рублей.