Глава «Татэнерго» Раузил Хазиев: Электропотребление в Татарстане будет расти

Потребление электрической энергии в Татарстане будет расти стабильно, на 2% в год, уверен генеральный директор «Татэнерго» Раузил Хазиев. Об этом он рассказал в интервью «Татар-информу».

«Мы не ожидаем сокращения потребления. Я сам общаюсь с руководителями предприятий и знаю, что везде так или иначе планируется рост производства. Прогнозы по вводу жилья тоже выглядят вдохновляюще. Я думаю, что в ближайшие годы в Татарстане будет стабильный рост в тех параметрах, которые заданы, – порядка 2% в год. По теплу многое еще будет зависеть от погодных условий. Но каких-то резких изменений мы не прогнозируем и готовимся к стабильному энергоснабжению потребителей», – заявил Хазиев.

«Сокращения электропотребления в Татарстане не предвидится. Даже во время ковида не случилось существенного провала. Сегодня вся промышленность работает, больше трех миллионов квадратных метров жилья каждый год вводят в республике, добавьте сюда больницы, школы», – отметил также топ-менеджер.

Подробнее читайте в материале «Татар-информа» «Глава «Татэнерго» Раузил Хазиев: «Без шуток, для нас этот год оказался сложнейшим»».