В «Татэнерго» назвали пути решения проблемы изношенных теплосетей в Нижнекамске

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Генеральной директор АО «Татэнерго» Раузил Хазиев на заседании совета директоров компании, которое провел Премьер-министр Алексей Песошин, отдельно остановился на проблеме неудовлетворительного состояния тепловых сетей в Нижнекамске.

Хазиев напомнил, что Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил оперативно решить данный вопрос. На сегодня общая протяженность тепловых сетей в Нижнекамске составляет 147 погонных км сетей, почти 70% из них — сети старше 25 лет. Перекачивающие насосные станции также имеют большой срок службы (в среднем 40 лет), причем на трех из семи ПНС срок эксплуатации насосов составляет более 50 лет. По итогам 2023 года общий износ сетей составил 71%.

В качестве выхода из ситуации Хазиев предложил совместно с исполкомом Нижнекамска и Минстроя Татарстана сформировать программу по реновации теплосетей с предварительным обследованием их состояния, во время которого должны будут определены критичные и приоритетные работы по восстановлению сетей.

Руководитель компании отметил, что эту работу нужно начать, не откладывая до предстоящих зимних холодов. Он также предложил принять решение по включению Нижнекамска в федеральную программу реновации теплосетей с использованием в качестве приоритетного метода ценообразования метод альтернативной котельной.

«Алексей Песошин отметил, что проблему Нижнекамска требуется обсудить детально и решить в кратчайшие сроки», — передает пресс-служба Раиса РТ.