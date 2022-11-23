За три года протяженность дорог в Татарстане увеличится на 368,5 километра

В ближайшие три года протяженность дорог в Татарстане увеличится на 368,5 километра. Это будут новые трассы первой технической категории общей стоимостью около 400 млрд рублей. Об этом сообщил замминистра транспорта и дорожного хозяйства РТ Тимур Никонов на V отраслевом форуме по государственно-частному партнерству.

«Сюда входят строящиеся скоростная автомагистраль М12, обход Нижнекамска и Набережных Челнов от трассы М7 и автодорога Шали – Бавлы на участке Алексеевское – Альметьевск», – рассказал спикер.

На данный момент по Татарстану проходит более 40 тыс. километров дорог, из них 1,2 тыс. километров – федеральные, 13,5 тыс. километров – региональные и 25,5 тыс. километров – местные. Протяженность скоростной автодороги М12 Москва – Нижний Новгород – Казань в республике составит 142 километра, обхода Нижнекамска и Набережных Челнов – 81 километр.

Платная дорога Алексеевское – Альметьевск, входящая в состав трассы Шали (М7) – Бавлы (М5), будет иметь протяженность 145 километров. Общая стоимость проекта оценивается более чем в 83,6 млрд рублей. В концессионном соглашении срок его реализации обозначен в 99 лет, из которых четыре года – инвестиционная стадия и 95 – эксплуатационная, отметил Никонов.

«Сейчас жители Альметьевска и Лениногорска достаточно долго добираются до Казани – в среднем четыре часа. Чтобы связать Альметьевскую и Казанскую агломерации, было принято решение построить скоростную магистраль, которая позволит преодолевать это расстояние в два раза быстрее», – пояснил необходимость реализации проекта замминистра транспорта и дорожного хозяйства.

Он уточнил, что на строительство дороги из федерального бюджета будет направлено 30,6 млрд рублей, из регионального – 29,9 млрд рублей, инвестор вложит 23,1 млрд рублей.

В этом году на проект выделено 24,6 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета – 10 млрд рублей, из бюджета Татарстана – 6,6 млрд рублей. Частные инвестиции составили 4,1 млрд рублей, средства инфраструктурного бюджетного кредита – 3,8 млрд рублей.

Строительство автомагистрали Шали (М7) – Бавлы (М5) ведется в рамках создания международного транспортного коридора «Европа – Западный Китай».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане начнется строительство второго участка платной автодороги Алексеевское – Альметьевск.