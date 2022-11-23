В Татарстане начнется строительство второго участка дороги Алексеевское – Альметьевск

В Татарстане начнется строительство второго участка платной автодороги Алексеевское – Альметьевск. Проектно-сметная документация по этому этапу получила положительное заключение Главгосэкспертизы России.

«Строительство второго участка, с 43 по 89 км, пройдет на территории Чистопольского и Новошешминского районов Татарстана. Общая протяженность второго этапа – около 46,4 км. Дорога будет первой категории с расчетной скоростью движения 150 км/ч», – говорится в сообщении Главгосэкспертизы РФ.

На втором этапе будут обустроены съезды и переходно-скоростные полосы, а также построены путепроводы, разноуровневые транспортные развязки и мосты через реки.

Для строительства транспортной развязки потребуется переустройство участков региональных автодорог Азеево – Черемшан – Шентала, Новошешминск – Чувашская Чебоксарка и Азеево – Черемшан – Шентала – Слобода Черемуховая с организацией пересечений в разных уровнях.

На трассе предусмотрено устройство интеллектуальной транспортной системы, которая включает управление автомобильными потоками, метеомониторинг, видеоконтроль и другие дополнительные подсистемы. Кроме того, установят автоматизированные пункты взимания платы «Свободный поток».

Первый участок автодороги Алексеевское – Альметьевск, с 1 по 43 км, планируют открыть для движения в составе трассы Шали – Бавлы в этом году.

Строительство платной автомагистрали Шали (М7) – Бавлы (М5) ведется в рамках создания международного транспортного коридора «Европа – Западный Китай». В ее состав войдет платная дорога Алексеевское – Альметьевск.