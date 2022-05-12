Татарстан получит инфраструктурный кредит в 3,8 млрд рублей на развитие территорий

Татарстану одобрена заявка на предоставление инфраструктурного бюджетного кредита в размере 3,86 млрд рублей. Решение было принято на заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию в России, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Татарстану будет предоставлен инфраструктурный бюджетный кредит на развитие территорий при строительстве автомобильной дороги Алексеевское – Альметьевск. Проектом предполагается ввод 719 тыс. кв. метров жилья и создание 5 358 рабочих мест.

«Всего сегодня мы вынесли на рассмотрение 20 новых инфраструктурных проектов от 12 регионов с финансированием путем использования ИБК в объеме 27,5 млрд рублей. Средства будут предоставлены в рамках дополнительных лимитов. Прошу регионы как можно активнее осваивать выделенные деньги», – отметил заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

Вице-премьер добавил, что «регионы должны стараться как можно быстрее осваивать предоставленное финансирование и выходить на опережающие темпы строительства». «Ключевая задача при вводе нового жилья – гарантировать людям качественные услуги ЖКХ и обеспечение комфортной городской средой», – сказал он руководителям регионов.