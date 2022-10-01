За сутки в Татарстане выявили 475 случаев коронавируса

В Татарстане за минувшие сутки выявлено 475 новых случаев заражения коронавирусом Covid-19 по сравнению с 535 за день до этого. Это следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

В больницы доставлены 72 пациента. При этом накануне госпитализация потребовалась 61 заболевшему.

Всего по данным на 1 октября 2022 года с начала пандемии в Татарстане официально зарегистрировано 180 332 случая заболевания. Выздоровели 173 015 жителей республики, в том числе 872 — за последние сутки (днем ранее стало известно о 1036 излечившихся больных).

При этом в регионе за сутки официально не зафиксировано ни одного умершего от коронавируса. Таким образом, общее число признанных скончавшимися от Covid-19 в Татарстане равняется 2004 — в последний раз информация о летальных исходах появлялась 20 сентября.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что за неделю заболеваемость коронавирусом в Татарстане снизилась почти на 20%. С понедельника прекратят работу мобильные пункты вакцинации у станций казанского метрополитена.