С понедельника прекратят работу мобильные пункты вакцинации у казанского метро

Для того, чтобы привиться от гриппа и коронавируса у метро, у казанцев осталось три дня. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

«С понедельника будем уходить со станций метро», – рассказал он.

Мобильные пункты вакцинации прекратят работу из-за ухудшения погодных условий. К тому же интерес граждан к этим пунктам падает – это стало еще одной причиной ухода, по словам спикера.

Напомним, что мобильные пункты начали работать 12 сентября на станциях метро Козья Собода, Авиастроительная, Яшьлек и Проспект Победы. Вчера пункт у станции Яшьлек уже закрылся.

Казанцы по-прежнему могут привиться в ТЦ «Южный» и в круглосуточном пункте вакцинации в седьмой городской больнице города.