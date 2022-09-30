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Ру Тат
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Здоровье
30 сентября 2022  10:25
Эвелина Киселёва

За сутки 535 татарстанцев заразились Covid-19

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В Татарстане за сутки выявили 535 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«За истекшие сутки в республике зарегистрировано 535 случай заражения новой коронавирусной инфекцией. По нарастанию за весь период – 179 857 случаев», – сообщила спикер.

За день в республике проводятся около 12 тысяч тестов на коронавирус. Чаще всего татарстанцы заражаются штаммом «Омикрон».

#коронавирус
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