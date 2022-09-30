За сутки 535 татарстанцев заразились Covid-19

В Татарстане за сутки выявили 535 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«За истекшие сутки в республике зарегистрировано 535 случай заражения новой коронавирусной инфекцией. По нарастанию за весь период – 179 857 случаев», – сообщила спикер.

За день в республике проводятся около 12 тысяч тестов на коронавирус. Чаще всего татарстанцы заражаются штаммом «Омикрон».