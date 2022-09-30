За неделю заболеваемость Covid-19 снизилась почти на 20%

В Татарстане снизилась заболеваемость новой коронавирусной инфекцией. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«За неделю суммарно зарегистрировано 5 586 случаев, это на 19% меньше, чем на предыдущей неделе. То есть мы первую неделю констатируем снижение заболеваемости новой коронавирусной инфекцией», – рассказала она.

Заболеваемость ОРВИ за неделю снизилась на 2%.

Любовь Авдонина напомнила, что предыдущая неделя показывала десятипроцентный рост случаев инфицирования Covid-19.

«Тот подъем заболеваемости, который мы наблюдали в августе и сентябре, – он на сегодня нами пройден», – рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ.

Она подчеркнула, что увеличения заболеваемости в будущем поможет избежать вакцинация жителей Татарстана и грамотное соблюдение санитарно-эпидемиологических правил – ношения масок в общественных местах, своевременная обработка рук и отказ от общения с заболевшими.