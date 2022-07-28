В РФ впервые с середины апреля более 11,5 тыс. человек за сутки заболели коронавирусом

За сутки в России впервые с 13 апреля выявили более 11,5 тыс. новых случаев коронавируса. Почти 1,5 тысячи человек госпитализированы. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

Всего выявлено 11 515 инфицированных. При этом число официально зарегистрированных летальных исходов достигло 41.

«По состоянию на 28 июля 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1491 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 8,4%», — говорится в сообщении оперштаба.

При этом в Татарстане выявлено 45 случаев заражения коронавирусом Covid-19.

Ранее об опасностях, связанных с новым штаммом SARS-CoV-2 «кентавр», «Татар-информу» рассказал вирусолог Альберт Ризванов. Прокомментировал ситуацию и главный эпидемиолог Татарстана Дмитрий Лопушов.