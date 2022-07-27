Главный эпидемиолог о «кентавре»: Татарстанцы расслабились, забыв о прививках от Covid-19

Ученые утверждают, что вирусов на Земле больше, чем звезд во Вселенной. Какие из них сегодня наиболее распространены, каких вирусов стоит бояться и что ждать от грядущей осени, рассказал «Татар-информу» на открытии выставки «Жизнь с вирусами» главный эпидемиолог Татарстана Дмитрий Лопушов.

Мультимедийная выставка Политехнического музея «Жизнь с вирусами» открылась в историческом парке «Россия – Моя история» на Оренбургском тракте Фото: © Эвелина Киселева / «Татар-информ»

Коллективный иммунитет в Татарстане упал до 6%

Что касается отношения к коронавирусной инфекции, то жители Татарстана вновь расслабились, считает главный эпидемиолог, специалист по иммунопрофилактике Минздрава РТ Дмитрий Лопушов, как, впрочем, и прошлым летом.

«2021 год – то же самое, летний период, все расслабленные, кто-то в отпусках, кто-то возвращается довольные радостные, отдохнувшие, но забывают, что нам предстоит подъем заболеваемости. Он и в этом году будет, потому что вирус никуда не исчез, кроме того приобрел новые свойства», – поделился с «Татар-информом» Лопушов.

Новый «кентавр», по словам эпидемиолога, это подвид «омикрона». Он чрезвычайно заразен. Ранее агентство подробно рассказывало об этом новом подвиде Covid-19.

Врач в очередной раз призвал жителей пройти повторную вакцинацию, ведь сегодня коллективный иммунитет в Татарстане упал с 80% до «критически низких» 6%.

«Некоторые почему-то смотрят на сертификат о вакцинации с QR-кодом, где написано, что он действует год. Увы, коронавирус не смотрит на сертификат. Все научные данные говорят о том, что ревакцинация должна проводиться через каждые шесть месяцев», – напомнил Дмитрий Лопушов.

Отказ от прививок неминуемо приведет к росту заболеваемости. Врач призвал пройти вакцинацию, пока еще не поздно. Вакцины в медучреждениях республики есть в достаточном количестве.

К тому же, приближается сезон вакцинации против гриппа – он стартует в августе.

Подробнее о вирусах и борьбе с ними можно увидеть и услышать на мультимедийной выставке Политехнического музея «Жизнь с вирусами» в историческом парке «Россия – Моя история» на Оренбургском тракте. Вход на выставку бесплатный, проект организован совместно с Национальной иммунобиологической компанией Госкорпорации Ростех.

Вирусы – угрозы: От ОРЗ и гриппа до оспы обезьян и Эболы

«Вирусы сопровождают нас всегда», – напомнил Дмитрий Лопушов.

От привычного гриппа, который тоже может быть очень опасен, и коронавируса, который в последние два года у всех на устах, до новой напасти – вируса оспы обезьян.

«Страшная инфекция, о которой сейчас часто попадается информация – марбургская геморрагическая лихорадка – два случая в Африки зарегистрировано», – добавил эпидемиолог.

Лихорадка Эбола, которая в 2018 году покосила две страны Африки.

«Ряд вирусов очень серьезны, их мы до сих пор, к сожалению, не научились лечить», – отметила Дмитрий Лопушов.

В пример врач привел знакомый всем вирус бешенства.

«Если кусает собака, у которой есть бешенство, и человек заболевает, то, увы, вылечить его от этой болезни невозможно», – рассказал он.

За двухсотлетнюю историю существования этого вируса вылечить бешенство не получилось ни разу, ни один заоблевший не выжил.

Есть категория вирусов, которые человек даже не замечает. Это ОРЗ, которые проявляются обычным кашлем, насморком и чиханием.

Или вирусы полиомиелита и краснухи, которые уже стали забывать, потому что в детстве большинство делает от них прививку, случаи заболевания фиксируются крайне редко. Коллективный иммунитет к ним сформирован.

Но по словам врача, стоит хоть немного расслабиться, о тех же полиомиелите и краснухе вновь заговорят, ведь сами вирусы продолжают циркулировать, они никуда не исчезли.

Вирусов на Земле больше, чем звезд во Вселенной Фото: © Эвелина Киселева / «Татар-информ»

Единственный побежденный вирус – натуральная оспа

Врач добавил, что единственный вирус, который к сегодняшнему моменту исчез – это натуральная оспа.

«Его, на самом деле, в мире нет, но экспериментальный вирус оспы есть в двух лабораториях. Если возникнет реальная ситуация биотерроризма, вирус натуральной оспы может занестись в человеческую популяцию, тогда коронавирус покажется цветочками», – заметил Дмитрий Лопушов.

В таком случае, добавил эпидемиолог, в группе риска находятся те, кто родились после 1980 года, ведь прививку от натуральной оспы не делают с тех пор. По словам эпидемиолога, стратегический запас вакцины существует, прививать будут тех, кого не вакцинировали в детстве.

Дмитрий Лопушов напомнил, что когда шла активная борьба с этой биологической угрозой, противники вакцинации рисовали крикатуры и плакаты со схемой, как после прививки человек превращается в корову.