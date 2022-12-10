За сутки еще 95 татарстанцев заболели коронавирусом

В Татарстане за сутки подтвердилось еще 95 случаев заражения коронавирусом по сравнению с 90 заболевшими накануне. Таким образом, суточный прирост увеличивается третий день подряд, свидетельствуют данные портала стопкоронавирус.рф.

Госпитализация понадобилась 41 заболевшему, тогда как за предшествующий день в больницы был доставлен 31 пациент. Всего с начала пандемии коронавирусом заразился 191 351 татарстанец. При этом выздоровели 188 265 жителей республики, из которых 104 — за последние сутки (за день до этого стало известно о 84 излечившихся больных).

На сегодняшнем совещании в Доме Правительства РТ Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил о росте вирусных инфекций и призвал усилить работу фильтров, о чем сообщал «Татар-информ».

В регионе за сутки не зафиксировано ни одного умершего от коронавируса. Общее число официально признанных скончавшимися от Covid-19 в РТ равняется 2007 (в последний раз информация о летальных исходах публиковалась 30 ноября).

Необходимо отметить, что Росстат еще в октябре этого года перестал публиковать свои данные о смертях от SARS-CoV-2, в большинстве случаев отличавшиеся от региональных в большую сторону.

В целом по России число инфицированных коронавирусом за день увеличилось на 7397 человек. Поправились 6446 пациентов. Госпитализированы с Covid-19 1475 заболевших. Зарегистрированы как скончавшиеся от этой болезни 54 человека.