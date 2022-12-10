Минниханов заявил о росте вирусных инфекций и призвал усилить работу фильтров

В Татарстане наблюдается распространение вирусных инфекций: по коронавирусу рост заболеваемости за неделю составил 14%, по ОРВИ и гриппу – 25%, заявил Президент республики Рустам Минниханов. На совещании в Доме Правительства РТ он призвал усилить профилактические меры.

На прошлой неделе в Татарстане зафиксирован 51 случай заболевания гриппом. «Минздраву необходимо обеспечить готовность медицинских организаций к приему, диагностике и лечению больных, продолжить вакцинацию», – поручил Минниханов.

Он отметил, что одна из эффективных мер профилактики вирусных инфекций – фильтры на входе. «Фильтры должны быть в школах, вузах, предприятиях. Ковид показал насколько эффективна эта мера», – подчеркнул Президент РТ.

Также он призвал соблюдать санитарно-эпидемиологические требования в трудовых коллективах – санитарную обработку, проветривание, термометрию и другие, сообщает пресс-служба Президента РТ.