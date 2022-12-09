За сутки еще 90 татарстанцев заболели Covid-19

В Татарстане еще 90 человек заразались новой коронавирусной инфекцией. Суточный прирост увеличивается второй день подряд, таковы данные портала стокоронавирус.рф.

Так, если с 4 по 7 декабря количество ежедневно выявляемых случаев постепенно сокращалось, достигнув 80 заражений, 8 декабря показатели снова пошли вверх – накануне Covid-19 заразились 85 человек.

За последние сутки госпитализация понадобилась 31 человеку, 84 татарстанца выздоровели. С начала пандемии в республике зарегистрировано 191 256 случаев.