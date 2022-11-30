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Ру Тат
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Здоровье
30 ноября 2022  11:36

В Татарстане от коронавируса умер еще один человек

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В Татарстане за сутки выявлили еще 69 случаев заражения коронавирусной инфекцией.Об этом свидетельствуют данные с портала стопкоронавирус.рф.

Госпитализация потребовалась 30 жителям республики, выздоровели 20 человек. Зарегистрирован один летальный исход. Таким образом, общее число признанных скончавшимися от Covid-19 в РТ составляет 2007. В последний раз информация о летальных исходах публиковалась 13 ноября.

Всего за время пандемии в республике заразились 190 тыс. 514 человек. 

 

#коронавирус #здоровье
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