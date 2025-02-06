За спицы взялись даже мужчины: пара из Лениногорска вяжет мочалки и носки для бойцов СВО

Супруги Гаязовы из Лениногорского района Татарстана с 2023 года занимаются волонтерским трудом в группе «С любовью и молитвами».

В доме супругов висят авторские работы хозяйки – татарские шамаили. Работы Рушании Гаязовой выставлялись во Дворце культуры и в краеведческом музее Лениногорска. Ее большая персональная выставка проходила в Казани, в мечети «Кул Шариф», в декабре 2020 года. Но сейчас Рушания все свое свободное время посвящает волонтерской работе.

Инвалидное кресло, в котором Рушания Гаязова оказалась в детстве из-за перенесенной болезни, не мешает ей активно участвовать в волонтерской работе: она вяжет бойцам СВО мочалки. Рядом ее верный спутник жизни – Атлас. Он тоже взялся за спицы – вяжет солдатам носки.

Рушания ценит супруга за душевные качества. «Он помогает не только мне, он всегда и всем готов помочь, настолько он добрый и неравнодушный человек», – говорит о муже Рушания.

«Когда узнала о волонтерской группе «С любовью и молитвами», предложила Атласу тоже стать участниками и помогать фронту», – вспоминает события 2022 года Рушания.

В этом деле главе семейства пригодились навыки, полученные им в раннем детстве. «У нас учительница по труду была Хакима апа, вот она-то и учила нас вязать, – рассказывает Атлас Гаязов. – Дома мама закрепляла мои знания. В четвертом классе я уже сам себе вязал носки, став постарше, вязал себе свитера. Сейчас вяжу Рушание косынки, разные сапожки. Ввиду ее физических особенностей такие вещи в магазине не купишь, поэтому мои навыки здесь как раз очень пригождаются».

Волонтер не ведет учет связанным изделиям. Говорит, что главное – это без устали помогать фронту, отправлять шефскую помощь.

«Сколько носков было отправлено с гуманитарным грузом – я уже не помню, бывало, что за неделю по 10–15 пар вязали с женой», – поделился Атлас.

Готовые изделия Атлас Гаязов отвозит в штаб группы «С любовью и молитвами». Четвертого января 2023 года группу создала Эльмира Уламасова. Изначально здесь работали всего семь человек. За неделю до отправки груза на передовую мастерицы связали 25 пар шерстяных носков. Сегодня команда насчитывает свыше 80 рукодельниц. В числе помогающих – и семья Гаязовых.

«К нам присоединились деревни Сарабикулово, Керлигач, Зай-Каратай, Сережкино, Мичурино, Тимяшево, Ивановка, Куакбаш, Тимяшевский детский сад и [детсад] №25, школы №3, 4 и Тимяшевская школа», – говорит Эльмира Уламасова. В штабе мастерицы плетут маскировочные сети, комплектуют гуманитарный груз. В посылках уезжают на фронт носки, шапки, мочалки и сладкие посылки от семьи Гаязовых.

«Атлас абый – единственный мужчина, который вяжет носки, – замечает Эльмира Уламасова. – Рушания апа не отстает от мужа, тоже вяжет носки, шапки, мочалки. Всюду, где она бывает – агитирует людей, чтобы присоединялись к нашей группе. Благодаря Рушание в команду влилось немало участников».

Сейчас труженицы колдуют над маскировочной сетью, заявка на которую поступила от бойца-отпускника из полка №1233. «Мы должны успеть сплести ее до отъезда солдата на фронт. Сеть будет размером 6 на 4 метра, предназначена для маскировки «КАМАЗа», – рассказала Эльмира Уламасова.

Эльмира Уламасова приглашает каждого бойца, пришедшего в краткосрочный отпуск, навестить волонтеров в их штабе на Промышленной, 9. «Здесь вы можете оставить заявку на маскировочную сеть нужного размера, медикаменты либо что-то другое. Мы рады по мере возможности помочь каждому бойцу», – заявила руководитель команды волонтеров.

С начала создания группы «С любовью и молитвами» волонтеры отправили в Белгород 2 тыс. коробок, каждая весом 10 килограммов, в Курск было отправлено 130 килограммов «гуманитарки». Кроме того, 48 раз от штаба в зону СВО отправлялась доверху наполненная грузом «ГАЗель».

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие – от 210 тыс. рублей в месяц.

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Материал подготовлен при участии Ильмиры Гареевой.