«Куда я сбегу? У меня трое детей»: как депутат оказался в суде после трагедии в Васильево

Сегодня в Зеленодольский городской суд доставили депутата Айшинского сельского поселения Нияза Мингазова. Следствие считает его причастным к трагедии, произошедшей в прошлую пятницу в поселке Васильево, где стая бездомных собак напала на 9-летнюю девочку.

Ребенок возвращался домой в СНТ «Здоровье», когда на него набросились около десяти собак. Девочка получила множественные укусы головы, тела, рук и ног. Сейчас она находится в крайне тяжелом состоянии в ДРКБ.

Во вторник по этому делу были задержаны сотрудники благотворительного фонда «Кот и Пес» — руководитель Альберт Галиев и его работник Максим Иванов, занимавшийся отловом животных. Вчера суд отправил обоих под домашний арест. Им предъявлены обвинения в выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности, а также в халатности.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Фонд «Кот и Пес» заключил контракт с районом на отлов и регулирование численности бездомных собак. По версии следствия, обязанности исполнялись ненадлежащим образом, что и привело к трагедии. Галиев и Иванов свою вину отрицают, заявляя, что выделенных из бюджета средств было недостаточно для выполнения столь масштабных работ, а их приют был единственным в районе.

Следствие считает виновным и депутата Нияза Мингазова, занимавшего должность руководителя департамента ЖКХ. Именно он заключил контракт с приютом почти на 5,3 млн рублей. По версии следствия, Мингазов понимал, что «Кот и Пес» не способен справиться с отловом собак во всем районе, но все же возложил на них эти обязательства. Кроме того, он обязан был контролировать работу отловщиков и передавать им заявки.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

В суд Мингазова доставили через «черный ход» в сопровождении конвоя. Когда журналистов пригласили в зал, депутат уже находился в судебном «аквариуме» в медицинской маске. На вопросы прессы он отвечать отказался, а его адвокат просила удалить СМИ из зала.

«Не стойте так близко, отойдите подальше», – сказала адвокат журналистам. Однако суд не нашел причин для того, чтобы удалить представителей прессы из зала.

На заседании Мингазов сообщил, что живет в селе Айша, где расположен приют «Кот и Пес». У него трое детей от 4 до 16 лет, а супруга тяжело больна и проходит лечение.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Следователь заявил, что действия Мингазова причинили материальный ущерб в особо крупном размере. Он обвиняется в особо тяжком преступлении, за которое предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы.

«Мингазов относится к категории лиц, в отношении которых используется особый порядок уголовного дела – Мингазов является депутатом Айшинского сельского поселения», – отметил представитель СК.

Следствие ходатайствовало о его заключении в СИЗО на два месяца, мотивируя это риском скрыться, уничтожить доказательства или повлиять на свидетелей.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Гособвинение в суде представлял заместитель городского прокуратура Зеленодольского района Семен Гришин.

«С учетом того, что на иждивении у обвиняемого трое несовершеннолетних детей, а также наличия заболевания у супруги и нахождения ее на лечении, считаю возможным избрать меру пресечения в виде домашнего ареста», – сказал он.

Адвокат подчеркнула, что Мингазов ранее не привлекался к уголовной ответственности, а доводы следствия о возможном побеге являются лишь предположениями. Основываясь на этих фактах, она попросил суд не лишать свободы депутата.

«Я не могу никуда скрыться, у меня трое детей, о которых кроме меня некому позаботиться», – обратился к суду Мингазов.

В итоге суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий: Мингазову запрещено общаться со свидетелями и потерпевшими по делу, а также с бывшими и действующими сотрудниками департамента ЖКХ Зеленодольского района.