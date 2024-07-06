За первые четыре месяца года в Татарстане на 4,4% снизилась рождаемость

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По итогам первых четырех месяцев 2024 года в Татарстане вновь зафиксировано снижение рождаемости и увеличение смертности населения. Это следует из доклада о социально-экономическом положении республики, подготовленного Татарстанстатом.

За январь — апрель в республике было зарегистрировано 11 019 рождений — на 519 меньше, чем за аналогичный период прошлого, 2023 года.

При этом темпы уменьшения рождаемости замедлились: за четыре месяца она снизилась год к году более чем на 4,4%, тогда как по итогам I квартала — примерно на 6,7%.

Вместе с тем в регионе зафиксировано 15 319 летальных случаев — на 904 больше, чем за январь — апрель 2023-го. За месяц темпы роста смертности сократились с приблизительно 7,6% в годовом выражении до почти 6,3%. Число младенческих смертей осталось неизменным (35).

В результате показатель рождаемости на одну тысячу населения снизился с 8,8 до 8,3, или на 5,7%, а показатель смертности — вырос с 11,0 до 11,6, или на 5,5%.

Таким образом, год к году темпы сокращения населения ускорились: за первые четыре месяца 2023-го оно уменьшилось на 2877 человек, а за первые четыре месяца 2024-го — на 4300.

Соответственно, коэффициент естественной убыли населения в Татарстане вырос с -2,2 на одну тысячу человек до -3,3. Впрочем, это меньше значения данного показателя по итогам января — марта (-3,6).

Президент РФ Владимир Путин в указе о национальных целях развития на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года поручил повысить рождаемость в России и добиться более частого рождения третьих и последующих детей.