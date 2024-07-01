Самыми необычными именами юных казанцев стали Багратион, Сююмбике и Весна

Самыми популярными именами в столице Татарстана по итогам первой половины 2024 года стали Амир и Амина. Об этом рассказала на деловом понедельнике в мэрии начальник Управления ЗАГС исполкома Казани Елена Студенкина.

«Выбор имени для новорожденного ребенка — это ответственное решение. Одни родители, выбирая имя, сначала узнают о его значении. Другие выбирают уникальные, редкие или, напротив, популярные имена. Считается также, что имя должно сочетаться с фамилией», — отметила докладчица.

Большое предпочтение казанцы отдавали таким именам, как Тимур, Карим, Марк, Матвей для мальчиков и Эмилия, Софии, Ясмина, Айлин для девочек.

Среди самых редких и необычных имен, которые были зарегистрированы в Казани, оказались Багратион, Весна, Сююмбике, Алена-Матрона, Вавилен, Батыр-хан, Беатрис.

«Встречаются также и „мирные“ имена: Тамир, Радмир, Радамира, Астемира, Мира и Мирабелла», — заключила Студеникина.

С начала года в Казани родилось почти 9,3 тыс. малышей. Это на 63 больше, чем в первом полугодии 2023 года. Мальчиков на свет появилось больше — 4,8 тыс. против 4,4 тыс. девочек. В 91 семье родились двойняшки, случаев рождения тройни не зафиксировано.