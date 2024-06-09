В Татарстане по итогам I квартала уменьшилась рождаемость

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

За I квартал 2024 года в Татарстане зафиксировано снижение рождаемости и увеличение смертности населения. Это следует из доклада о социально-экономическом положении республики, подготовленного Татарстанстатом.

За январь — март в республике было зарегистрировано 8284 рождения — на 595 меньше, чем за аналогичный период прошлого, 2023 года.

При этом в регионе зафиксировано 11 866 летальных случаев — на 843 больше, чем за январь — март 2023-го. Несколько выросла и младенческая смертность — с 22 случаев до 24.

В результате показатель рождаемости на одну тысячу населения снизился с 9,0 до 8,3, или на 7,8%, а показатель смертности — вырос с 11,2 до 11,9, или на 6,3%.

Таким образом, темпы сокращения населения ускорились: за первые три месяца 2023 года оно уменьшилось на 2144 человек, а за первые три месяца 2024-го — на 3582.

Соответственно, коэффициент естественной убыли населения в Татарстане вырос с -2,2 на одну тысячу человек до -3,6. Впрочем, это меньше значения данного показателя по итогам января-февраля.

Президент РФ Владимир Путин в указе о национальных целях развития на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года поручил повысить рождаемость в России и добиться более частого рождения третьих и последующих детей.