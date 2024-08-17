За опытом в Малайзию, «ядерное потепление» от Трампа и слив Зели: обзор событий недели

Рустам Минниханов посетил с рабочим визитом Малайзию

Фото: rais.tatarstan.ru

К премьеру и королю: Рустам Минниханов посетил с рабочим визитом Малайзию

Событием недели в дипломатической жизни Татарстана стал рабочий визит Рустама Минниханова в Малайзию во главе представительной делегации республики. Здесь Раис РТ шел по горячим следам июльского визита в эту страну Юго-Восточной Азии главы МИД России Сергея Лаврова.

Первым делом Минниханов встретился с руководством Корпорации по развитию индустрии халяль Малайзии. Эта корпорация является федеральным правительственным агентством в стране, где более 60 процентов населения исповедуют ислам. Раису Татарстана объяснили, как функционирует эта организация, как выстроен контакт с бизнесом разного уровня – от микропредприятий до корпораций национального масштаба. Рустам Минниханов, в свою очередь, рассказал принимающей стороне об эксперименте с исламским банкингом, в который Татарстан включился в сентябре 2023 года.

Следующей важной встречей стал визит к Верховному правителю (королю) страны султану Ибрагиму. Стороны обсудили вопрос вступления Малайзии в БРИКС, что крайне актуально в преддверии октябрьского саммита БРИКС в Казани. Напомним, что в конце июля Малайзия заявила о намерении вступить в это межгосударственное объединение.

Затем состоялась еще одна встреча Минниханова на высоком уровне – с министром сельского хозяйства и продовольственной безопасности Малайзии Мохамадом Сабу. Последний поблагодарил за гостеприимство, с которым наша республика приняла делегацию его страны на KazanForum. Раис РТ рассказал на этой встрече, что сельское хозяйство Татарстана полностью обеспечивает население основными видами качественной продукции. Республика – лидер среди российских регионов по производству молока, находится в топ-10 по производству мяса скота и птицы на убой, здесь также сосредоточено крупнейшее в стране поголовье крупного рогатого скота.

Стороны договорились о реализации татарстанской продукции в Малайзии и обсудили вопросы аккредитации в сфере халяль. В сентябре этого года производители Татарстана примут участие в Международной выставке сельского хозяйства, садоводства и агротуризма в этой стране.

Также Раис Татарстана встретился с представителями бизнеса и чиновниками. От Минниханова прозвучало предложение подумать об экспорте малайзийских товаров и услуг в республику. Татарстан, в свою очередь, заинтересован в продвижении на рынок Малайзии своих грузовых автомобилей, вертолетов, судов, газоперекачивающего оборудования, компрессоров, шин.

Рустам Минниханов пригласил бизнесменов в Татарстан, в том числе на Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum». Он рассказал о том, как Татарстан развивает исламский банкинг, что может стать плюсом при создании совместных проектов.

Кульминацией поездки стала встреча с премьер-министром (высшая политическая должность в Малайзии) Анваром Ибрагимом. Минниханов поблагодарил премьера за оказанное делегации РТ гостеприимство и напомнил, что Татарстан поддерживает связи с рядом регионов Малайзии. По итогам прошлого года товарооборот между Татарстаном и Малайзией увеличился в 5,5 раза, но все еще остается достаточно низким – 61 млн долларов. Раис Татарстана рассказал о возможной активизации работы над совместными инвестиционными проектами, в частности, о хороших перспективах сотрудничества в области сельского хозяйства.

Следует отметить, что визит Минниханова является продолжением устоявшихся еще с 1990-х годов традиций татарстанско-малайзийской дружбы. Сотрудничество Малайзии и Татарстана началось в 1997 году — с поездки первого Президента РТ Минтимера Шаймиева в эту страну. Традицию продолжил Рустам Минниханов, который впервые отправился в Малайзию в 2010 году. Тогда руководитель республики полетел в Куала-Лумпур по приглашению экс-премьера страны Махатхира Мохамада. Именно Мохамад осуществил кардинальную модернизацию государства за счет информационных технологий и иностранных инвестиций. «Доктор М» считается автором малайзийского экономического чуда. Затем была поездка Минниханова с делегацией Татарстана в 2013 году. В 2018 году руководитель республики прилетал в Малайзию, чтобы посмотреть строящийся экогород Forest City и побывать в зоне экономического развития «Искандар».

К слову, представители этой страны тоже регулярно приезжают в Татарстан в качестве участников KazanForum.

В Татарстане особенно внимательно изучают опыт Малайзии, ставшей одним из самых прогрессивных и экономически развивающихся государств Юго-Восточной Азии. Еще в 2013 году Минниханов заявлял, что «Татарстан во многом идет по стопам Малайзии». Так, например, Агентство инвестиционного развития РТ появилось летом 2011 года во многом благодаря поездке Рустама Минниханова 2010 года, когда он ознакомился с работой Малайзийского инвестиционного агентства.

Нет никаких сомнений, что контакты нашей республики с Малайзией будут развиваться столь же динамично. Тем более что переориентация России в сторону стран Юго-Восточной Азии будет расти на фоне того, что ряд из них еще в 2022 году дали понять, что не будут присоединяться к санкциям против нашей страны. Малайзия не только не присоединилась к санкциям, но и подала заявку на вступление в члены БРИКС. Официальное оформление этого вступления может состояться через несколько недель в Казани. Так что налаженные и интенсивные давние контакты Татарстана и Малайзии, безусловно, будут крайне востребованы на федеральном уровне.

Дональд Трамп дал интервью Илону Маску Фото: Public Domain, commons.wikimedia.org / Public Domain, commons.wikimedia.org

У нас «ядерное потепление»: кандидат в президенты США Дональд Трамп дал интервью миллиардеру Илону Маску

Событие недели в мировой политике - интервью Дональда Трампа Илону Маску, вызвавшее небывалый общественный резонанс (видео уже собрало миллиард просмотров). Такой большой интерес обусловлен тем, что Трамп является кандидатом в президенты США и у него весьма высокие шансы повторно въехать в Белый дом на правах хозяина.

Трамп доминировал в довольно бессвязном разговоре с Маском, который длился более двух часов. Начав с воспоминаний о покушении, он пустился в долгий монолог о соперниках в гонке за Белый дом, миграции, инфляции, правопорядке, сельском хозяйстве, отношениях с мировыми лидерами и угрозе ядерной войны. 45-й президент США вернулся к привычным упрекам в адрес ЕС по поводу сумм, которые Европа тратит на помощь Украине.

«Почему Америка платит непропорционально больше за защиту Европы, чем сама Европа? Это несправедливо, и с этим нужно разобраться», - сказал Трамп.

Он заявил, что надеется вновь поладить с Президентом России Владимиром Путиным в случае своей победы на президентских выборах. Кроме того, кандидат в президенты подчеркнул, что Россия победила Германию во Второй мировой и Наполеона. «У них огромная сила. А у Украины даже людей сейчас нет», - добавил экс-президент.

На протяжении двух часов интервью мы наблюдали привычного Трампа с оскорблениями политических противников и сексизмом, особенно в отношении конкурента за место президента США Камалы Харрис. При этом он продолжает фокусироваться на внутренних проблемах, что совсем не отвечает ожиданиям того же Владимира Зеленского. Внутренние угрозы намного более опасны для США, нежели те, что исходят из-за рубежа, в частности от Китая или России, заявил Дональд Трамп. В Киеве, очевидно, выпили не один литр валерьянки, чтобы успокоиться.

Один из запоминающихся пассажей этого интервью – то, как его герой видит угрозу ядерного апокалипсиса. Получилось ярко и образно, не хуже, чем у сторонницы борьбы с глобальным потеплением Греты Тунберг.

«Люди говорят о глобальном потеплении, изменении климата, но они никогда не говорят о "ядерном потеплении". А это проблема сегодня. У нас есть пять стран с большой ядерной мощностью. Еще и другие к ним присоединяются. Это очень опасно. И когда я говорю, что предотвращу Третью мировую войну, я именно это и сделаю. Но правда в том, что эта война будет уже не про армию, танки и солдат, стреляющих друг в друга. Это будет другой уровень разрушений, который еще никто никогда не видел», - так высказался экс-президент США.

Все интервью Трампа было, по сути, обращением к американскому большинству. И, кажется, он подобрал ключ к этой заветной цели: хватит упиваться сомнительной и деструктивной внешней политикой, давайте обратим внимание на то, что происходит внутри самой Америки, а там все очень нехорошо. И Трампа слышат, за ним идут.

Все это, конечно, звучит обнадеживающе для России, но следует помнить, что политики обычно не сдерживают своих предвыборных обещаний, а в случае с американскими президентами нельзя забывать о системе сдержек и противовесов в политическом устройстве страны и активизировавшемся «глубинном государстве», едва не отправившем на тот свет самого Трампа.

Позиция России здесь проста и прагматична: будем работать с тем, кто выиграет 5 ноября. И держать в уме, что один в поле США – не воин.

Впервые западное СМИ открыто признало, что «Северный поток» был взорван, но не Россией. При этом журналисты прямо указывают на виновников – украинцев Фото: © President.ge, CC BY 4.0, commons.wikimedia.org

Фарс с перекладыванием ответственности: в Америке назвали виновников подрыва газопровода «Северный поток»

Мировая сенсация недели - авторитетное американское издание The Wall Street Journal выпустило эксклюзивное расследование под интригующим названием «Пьяный вечер, арендованная яхта: реальная история диверсии на газопроводе «Северный поток».

По сути, впервые западное СМИ открыто признало, что 26 сентября 2022 года «Северный поток» был взорван, но не Россией. При этом журналисты прямо указывают на виновников – украинцев, хотя и не очень убедительно. Но сказать, что взорвалась настоящая информационная бомба, значит ничего не сказать.

В самом факте этой публикации видится большой и жирный знак: Зеленского откровенно сливают с политической сцены. Во всяком случае, публикуемые в расследовании размышления о том, что он «сначала одобрил план [подрыва газопровода], а затем безуспешно пытался его отменить», не внушают никакого доверия. Да, определенная степень анархии у украинских военных есть, но не до такой же степени! А в расследовании красочно описывают пьянки военных, какую-то женщину для прикрытия операции и прочие элементы дешевого детектива. И Запад здесь как бы вообще ни при чем - все это местная украинская самодеятельность.

Владимир Путин именно Запад неоднократно называл организатором этой диверсии. В последний раз он обвинял западные страны в подрыве газопроводов в феврале 2024 года. В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Президент России ответил на вопрос, кто является организатором подрыва. «Конечно, вы», – сказал он. Ведь очевидно, что взрывы — это акт терроризма, который не мог быть осуществлен без самой тесной поддержки и кураторства западных спецслужб. А все эти журналистские байки про «пьяных украинских военных» выглядят жалкими попытками отмазать от ответственности власти западных стран. Если бы мировая подводная инфраструктура могла быть так легко уничтожена горсткой дайверов с арендованной яхты, то к сегодняшнему дню была бы уничтожена большая часть подводных трубопроводов и линий связи. А мир, с точки зрения коммуникаций, вернулся бы чуть ли не в викторианскую эпоху. Поэтому история крайне неправдоподобная.

Для Зеленского же наступают самые черные дни. Мало того, что в легитимность пребывания его на посту президента Украины мало кто верит, так еще в западной прессе его называют лицом, отдающим преступные террористические приказы. С таким статусом в приличные места не пускают, так что надежды Зеленского на какие-то «мирные» переговоры тают на глазах. Как и надежды на жизнь вообще после всего того, что он натворил.

Указом Президента России 44-летний Азат Гильмутдинов был назначен новым председателем Верховного суда Татарстана Фото: пресс-служба Зеленодольского городского суда

Судный день: состоялось назначение нового председателя Верховного суда РТ

Событие недели для правовой жизни республики - указом Президента России 44-летний Азат Гильмутдинов был назначен новым председателем Верховного суда Татарстана.

Кресло председателя ВС РТ пустовало с мая 2023 года, когда в отставку ушел Ильгиз Гилазов, занимавший эту должность с 2011 года. Больше года длилось согласование и утверждение кандидатуры на важный пост в системе власти республики. И, наконец, этот день настал - Азат Гильмутдинов, выпускник юрфака КФУ, опередил своих конкурентов. Гильмутдинов работал ранее в судебной системе Татарстана - был, последовательно, помощником судьи в Авиастроительном районе Казани, судьей в Московском районе Казани, затем стал судьей ВС РТ по гражданским искам. В 2019 году Путин назначил его председателем Зеленодольского районного суда.

В пользу назначения Гильмутдинова говорит его многолетний опыт работы именно в судебной системе Татарстана плюс наработанный профессионализм в рассмотрении дел, особенно в области гражданского права. Некоторые процессы с его участием можно назвать прецедентными. Количество дел, рассмотренных при его участии, составляет несколько тысяч.

Высокое доверие к Азату Гильмутдинову можно связать с большими вызовами, стоящими перед судебной системой республики – среди них колоссальная загруженность судей, высокая текучесть кадров помощников и секретарей судей, стремительно меняющееся законодательство, а также сохранение набранных в Татарстане высоких темпов цифровизации судебного процесса. Есть все основания полагать, что молодой и энергичный председатель Верховного суда Татарстана с честью с ними справится.

Из Казани в Курскую область отправился масштабный гуманитарный груз Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Курск, мы с тобой: Татарстан откликнулся на трагические события в Курской области гуманитарной помощью

Татарстан не остался в стороне и, как мог, откликнулся на трагические события в Курской области, связанные с вторжением на ее территорию формирований ВСУ. Из Казани в этот западный регион отправился масштабный гуманитарный груз. Организатором акции выступило республиканское движение «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!».

Благодаря поддержке фондов, правительства республики, общественных организаций и неравнодушных граждан, активистам удалось собрать за неделю помощь, достаточную для наполнения трех больших фур. В состав гуманитарной помощи вошли продукты питания, бытовая химия, медикаменты, одежда, бытовая техника и строительные материалы. Все это было собрано с учетом конкретных запросов жителей Курской области. Значительную часть груза (20 тонн из общих 60) направило руководство Татарстана.

Подводя итог акции, заместитель Премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева поделилась: «Сочувствие, сопереживание и соучастие — вот ключевые слова этой миссии. Огромное спасибо всем, кто внес свой вклад в сбор гуманитарной помощи и проявил заботу о тех, кто оказался в трудной ситуации!». Также вице-премьер анонсировала отправку второго конвоя с гуманитаркой.

Кроме того, в республике был создан специальный счет для сбора средств пострадавшим. Часть своей заработной платы в помощь курянам перечислил Рустам Минниханов. Свой однодневный заработок пожертвовали и сотрудники администрации Раиса РТ, аппарата Госсовета, а также правительства республики.

То, что происходит в Курской области - боль для всей России. Вероломное и внезапное вторжение украинских военных поставило жителей этого региона в тяжелую ситуацию. Татарстан находится с Курском на постоянной связи, и оказываемая республикой гуманитарная помощь базируется на заявках жителей области. «Курск, мы с тобой!» - так говорят в Татарстане и подтверждают эти слова делом. Мы россияне и для нас нет чужой беды.