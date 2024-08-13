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Общество 13 августа 2024 16:48

Председателем Верховного суда Татарстана стал Азат Гильмутдинов

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Президент России Владимир Путин назначил нового Председателя Верховного Суда Татарстана. Им стал глава Зеленодольского городского суда Азат Гильмутдинов. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Азат Гильмутдинов родился в 1980 году. Он окончил Казанский Государственный Университет имени В.И. Ульянова-Ленина. С 2002 по 2009 годы он работал помощником судьи Авиастроительного районного суда города Казани. С 2009 по 2014 годы он был судьей Московского районного суда города Казани. В 2014 году Гильмутдинов был назначен судьей Верховного Суда Республики Татарстан. С 2019 года занимал должность председателя Зеленодольского городского суда.

Указом Президента также назначены судьи Верховного Суда РТ – Самат Каримов и Юлия Конышева. Кроме того, судьей Агрызского районного суда стал Айдар Сулейманов, судьями Кировского районного суда Казани – Алена Наумова, Булат Шарафутдинов, судьей Пестречинского районного суда – Лейсан Закирова, судьями Приволжского районного суда Казани стали Руслан Байбиков и Наиля Марданова.

#Верховный суд РТ
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