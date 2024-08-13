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Председателем Верховного суда Татарстана стал Азат Гильмутдинов
Президент России Владимир Путин назначил нового Председателя Верховного Суда Татарстана. Им стал глава Зеленодольского городского суда Азат Гильмутдинов. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Указом Президента также назначены судьи Верховного Суда РТ – Самат Каримов и Юлия Конышева. Кроме того, судьей Агрызского районного суда стал Айдар Сулейманов, судьями Кировского районного суда Казани – Алена Наумова, Булат Шарафутдинов, судьей Пестречинского районного суда – Лейсан Закирова, судьями Приволжского районного суда Казани стали Руслан Байбиков и Наиля Марданова.
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