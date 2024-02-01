Эксперты назвали причины падения цен на бензин на бирже

На Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже подешевел бензин. Как пишет «Интерфакс», АИ-92 стал дешевле за текущий торговый день на 5,6% или до 48,2 тыс. рублей за тонну. Для сравнения: в среду этот вид топлива торговался на уровне 51,1 тыс. рублей за тонну.

«95-й» вырос на 0,7% или 54,9 тыс. рублей за тонну. Для сравнения: в предыдущие дни рост фиксировали на уровне 1-2% за один торговый день.

Причина такого ценообразования, по мнению экспертов, кроется в сокращении торговой активности на бирже на текущей неделе из-за снижения платежеспособного спроса. Еще одна из причин: ожидаемая коррекция на фоне долгого и длительного роста цен на бирже.

Кроме того, фактором, провоцирующим ценовое «падение», могло стать и заявление ФАС. Антимонопольная служба ранее отмечала, что некоторые «нефтяники» не в полной мере выполняют рекомендации по дополнительным поставкам топлива на внутренний рынок и на биржу.

Ранее бензин на бирже дорожал на протяжении почти всего января. Относительно января 2023-го в первый месяц нового года цены на топливо выросли до 26%. Причина - опасения дефицита предложения, которые «зародились» после слухов о ремонте одной из установок на нижегородском НПЗ «ЛУКОЙЛа».