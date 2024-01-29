Россия вошла в 20-ку по доступности бензина среди стран Европы

Россия заняла 15-е место в рейтинге доступности бензина среди европейских стран. При этом его стоимость оказалась одной из наиболее низких среди всех стран-участниц обзора. Топливный рынок проанализировало РИА Новости.

Выяснилось, что на среднюю зарплату в России можно приобрести 1164,7 литра бензина при стоимости АИ-95 в 55,2 рубля (планка на начало 2024 года). Для сравнения, в Люксембурге, который занимает первое место, граждане могут купить на свою зарплату 2680,6 литра при цене, эквивалентной 141,6 рубля, в Великобритании, ставшей второй, 2017,6 литра по 155,9 рубля за каждый, Ирландия — 1967,5 литра за 160,4 рубля.

Если сравнивать российский показатели с 10-кой, то в Финляндии, замыкающей топ, жители могут позволить на среднюю зарплату по стране до 1707,3 литра бензина по 163,8 рубля каждый.

Оценили в издании и то, как поменялись цены на бензин марки АИ-95 в течение 2023 года. Так, в России его стоимость выросла на 7,4%. По этому показателю она оказалась на четвертом месте. Выше рост цен оказался в Казахстане — +19,8% — 10% и Ирландии — 8%. И наоборот, сильнее всего цены на бензин упали в Финляндии — минус 10,2%, Швеции — минус 8,2%, Великобритании — минус 6,8% и Бельгии — минус 6,4%. При этом, несмотря на повышение цен, Казахстан возглавляет рейтинг по дешевизне бензина среди стран Европы – 49,3 рубля за литр.

Аутсайдерами рейтинга доступности бензина среди европейских стран оказались Хорватия, Румыния и Молдова, в которых на среднюю зарплату можно приобрести 620,1, 538,8 и 456,7 литра бензина при стоимости за литр в 139,6, 130,8 и 113,9 рубля соответственно.

«Цены на бензин в Европе в 2023 году преимущественно следовали за нефтяными, остававшимися сравнительно стабильными в первой половине года, но проявили более активную волатильность во второй половине года», — отмечают эксперты.

Ранее «Татар-информ» поделился последними данными Татарстанстата о стоимости бензина в Татарстане. По данным аналитиков, с 15 по 22 января в республике осталась неизменной стоимость бензина всех марок и подешевело дизельное топливо.