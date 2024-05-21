В Татарстане подорожали две марки бензина и дизельное топливо

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Цены на бензин АИ-92 и АИ-95 в Татарстане выросли за неделю с 6 по 12 мая. Первый стал стоить 49,65 рубля за литр (+0,09%), второй — 53,63 рубля (+0,17%). Данными поделился Татарстанстат.

Кроме того, за этот период на 0,09% подорожало дизельное топливо, до 59,97 рубля. Цена же марки АИ-98 и выше, наоборот, снизилась на 10 копеек — до 68,08 рубля (-0,15%).

Напомним, что неделей ранее бензин марки АИ-92 дешевел на 3 копейки, до 49,61 рубля за литр.