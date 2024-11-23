За неделю в Татарстане подешевел бензин АИ-92 и заметно подорожал дизель

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Татарстане за период с 11 по 18 ноября незначительно и разнонаправленно изменились цены на бензин, но ощутимо подорожало дизельное топливо. Это следует из данных Татарстанстата.

В республике бензин АИ-92 стал дешевле на одну копейку (0,03%), уменьшившись в цене с 51,91 до 51,90 рубля за литр.

В свою очередь бензин АИ-95 подорожал на одну копейку (0,01%), увеличившись в цене с 56,25 до 56,26 рубля за литр. На предшествующей неделе он подешевел на ту же самую одну копейку.

Бензин премиальных марок (АИ-98 и выше) вырос в цене на 7 копеек (0,07%), с 78,40 до 78,47 рубля за литр.

Дизельное топливо стало дороже на 30 копеек (0,48%), его цена увеличилась с 62,99 до 63,29 рубля за литр.

В результате, согласно данным Росстата, средняя цена бензина в Татарстане за неделю вновь не изменилась, она по-прежнему равна 54,17 рубля за литр.

В целом по стране бензин за это время подорожал на 0,3% (с 59,26 до 59,44 рубля за литр), тогда как стоимость дизельного топлива увеличилась на 0,5% (с 68,04 до 68,41 рубля за литр).