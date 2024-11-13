Минэнерго предложило Правительству РФ снять запрет на экспорт бензина из России

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Министерство энергетики РФ подготовило и внесло в Правительство страны предложение снять запрет на экспорт бензина из России, потому что цены на внутреннем рынке стабилизировались. Об этом заявил журналистам глава ведомства Сергей Цивилев, сообщает ТАСС.

«Мы снимем сейчас ограничения на экспорт, потому что с ценами всё стабильно, ситуация на рынке стабильная, поэтому можно снять ограничения — они вводились, чтобы стабилизировать цены на внутреннем рынке», — пояснил Цивилев.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак рассказал, что Правительство России обсуждает досрочное снятие эмбарго на экспорт бензина АИ-92. Он уточнил, что отмена запрета позволит избежать затоваривания топлива и снижения объемов переработки нефти.

До этого, в августе, эмбарго на экспорт бензина из России было продлено на период с 1 сентября по 31 декабря 2024 года. Это ограничение действовало с 1 марта, но с конца мая по июль экспорт был разрешен из-за насыщения внутреннего рынка.

В Татарстане в начале ноября подешевел бензин АИ-95, о чем сообщал «Татар-информ».