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В Татарстане продолжает дешеветь бензин АИ-95
В Татарстане бензин марки АИ-95 продолжает дешеветь, хотя и незначительно. Это следует из данных Татарстанстата за период с 5 по 11 ноября.
В республике АИ-95 стал дешевле на одну копейку (0,01%), уменьшившись в цене с 56,26 до 56,25 рубля за литр. На предшествующей неделе он подешевел на 13 копеек.
При этом бензин премиальных марок (АИ-98 и выше) вырос в цене на 6 копеек (0,07%), с 78,34 до 78,40 рубля за литр. Стоимость бензина марки АИ-92 осталась неизменной — 51,91 рубля за литр.
В свою очередь дизельное топливо стало дороже на 6 копеек (0,10%), его цена увеличилась с 62,93 до 62,99 рубля за литр.
В результате, согласно данным Росстата, средняя цена бензина в Татарстане за неделю не изменилась, она по-прежнему равна 54,17 рубля за литр.
В целом по стране бензин за это время подорожал на 0,1% (с 59,19 до 59,26 рубля за литр), тогда как стоимость дизельного топлива увеличилась на 0,4% (с 67,79 до 68,04 рубля за литр).
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