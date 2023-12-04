За неделю контролеры поймали 117 «зайцев» в троллейбусах и трамваях Казани

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За период с 27 ноября по 3 декабря в троллейбусах и трамваях Казани провели 726 проверок, в результате которых выявили 117 «зайцев». Об этом МУП «Метроэлектротранс» сообщает в своем телеграм-канале.

«Если пассажир отказывается оплатить проезд, контролер вправе высадить пассажира на ближайшем остановочном пункте или вызвать сотрудников правоохранительных органов», — предупредили в предприятии.

Отмечается, что все безбилетники оплатили проезд и продолжили свой путь. Также в предприятии объяснили, как проводится проверка: ревизорский терминал при проверке блокирует валидаторы и загружает данные об оплатах по картам за текущий рейс. Контролер проверяет факт оплаты проезда, поднося карты пассажиров к своему терминалу. После проверки он разблокирует систему.

Напомним, бескондукторную систему оплаты проезда начали активно внедрять на маршрутах электротранспорта города в сентябре этого года. Как поясняли в мэрии Казани, из-за того, что на транспортных предприятиях не хватает кондукторов, билеты пассажирам зачастую продают водители. Для того, чтобы решить проблему с безбилетниками, на линиях усилена работа службы Контрольно-ревизионного отдела Метроэлектротранса.