Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
За неделю контролеры поймали 117 «зайцев» в троллейбусах и трамваях Казани
За период с 27 ноября по 3 декабря в троллейбусах и трамваях Казани провели 726 проверок, в результате которых выявили 117 «зайцев». Об этом МУП «Метроэлектротранс» сообщает в своем телеграм-канале.
«Если пассажир отказывается оплатить проезд, контролер вправе высадить пассажира на ближайшем остановочном пункте или вызвать сотрудников правоохранительных органов», — предупредили в предприятии.
Отмечается, что все безбилетники оплатили проезд и продолжили свой путь. Также в предприятии объяснили, как проводится проверка: ревизорский терминал при проверке блокирует валидаторы и загружает данные об оплатах по картам за текущий рейс. Контролер проверяет факт оплаты проезда, поднося карты пассажиров к своему терминалу. После проверки он разблокирует систему.
Напомним, бескондукторную систему оплаты проезда начали активно внедрять на маршрутах электротранспорта города в сентябре этого года. Как поясняли в мэрии Казани, из-за того, что на транспортных предприятиях не хватает кондукторов, билеты пассажирам зачастую продают водители. Для того, чтобы решить проблему с безбилетниками, на линиях усилена работа службы Контрольно-ревизионного отдела Метроэлектротранса.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»