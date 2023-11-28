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За неделю в трамваях и троллейбусах Казани поймали 122 безбилетника
За прошлую неделю в Казани проведено 797 проверок оплаты проезда в трамваях и троллейбусах. Выявлено 122 безбилетника, говорится в телеграм-канале «Метроэлектротранса».
«По итогу все „зайцы“ оплатили проезд и продолжили свой путь на электротранспорте», — отмечается в сообщении.
Проверки на протяжении всего времени работы транспорта проводит контрольно-ревизионный отдел.
Напомним, что часть трамвайных и троллейбусных маршрутов города работает по бескондукторной системе. На входе в них установлены электронные валидаторы, кроме того, консоль для оплаты есть у водителя.
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