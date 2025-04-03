За месяц нижнекамские волонтеры собрали 350 контрактников, ушедших на СВО

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

С начала года пункт сбора гуманитарной помощи на Химиков, 72б в Нижнекамске помог укомплектовать почти 600 бойцов, отправившихся по контракту в зону спецоперации. Сегодня волонтеры группы «Добрые сердца» подготовили еще 30 сумок с необходимыми вещами. Эта помощь стала возможной благодаря поддержке неравнодушных горожан.

Сергей Баймухаметов, готовящийся к отправке, ранее проходил срочную службу в Чечне. Теперь его сын также несет воинский долг.

«Направили с военкомата для получения гуманитарной помощи. Большое спасибо людям, которые помогают. В нашей стране всегда стараются поддерживать друг друга», – говорит он.

Только за последний месяц благодаря нижнекамцам пункт обеспечил всем необходимым около 350 бойцов.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Мы закупили футболки, трусы, носки, стельки, шампуни – все это приносят горожане», – отмечает Лариса Орлова, председатель СТОС микрорайонов № 6 и 7.

Особая часть гуманитарной помощи – вещи, сделанные руками добровольцев. Это теплые носки, окопные свечи, браслеты выживания, подушки, сухари и многое другое.

«В этот раз заводчане передали большую партию сапог – они пригодятся в плохую погоду», – добавляет Лариса Орлова.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Штаб не смог бы работать без постоянной поддержки жителей.

«Это сухой душ, полотенца – все чистое, аккуратно упакованное. Казалось бы, мелочи, но они очень нужны, – говорит волонтер Галия Камышенкова. – У многих знакомые или близкие находятся в зоне СВО. Боль и переживания бойцов отзываются в сердцах каждого из нас».

Один из активных волонтеров, Вячеслав Бараев, не только приносит гуманитарную помощь, но и призывает горожан присоединиться к сборам.

«Пусть люди приходят, помогают. Мы живем в одном государстве, и всем вместе нам нужно поддерживать наших ребят», – подчеркивает он.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Каждый вклад важен, и нижнекамцы продолжают объединяться ради помощи тем, кто служит.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО.

«Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Позднее Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле.

«Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.