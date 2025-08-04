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Общество 4 августа 2025 09:49

«За комфорт нужно платить»: Челны получат 80 новых автобусов за 1 млрд рублей

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«За комфорт нужно платить»: Челны получат 80 новых автобусов за 1 млрд рублей
Фото: nabchelny.ru

О закупке 80 новых городских автобусов сообщил мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев на аппаратном совещании. Машины поступят в город поэтапно, с разбивкой финансирования на пять лет.

«1 миллиард рублей выделяет Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов – по 200 миллионов рублей ежегодно, – отметил градоначальник. – Мы же хотим улучшать транспортное обслуживание, мы на это нацелены».

Поставщиком техники станет «КАМАЗ». По словам Магдеева, каждый автобус обойдется городу в 18 млн рублей. «За комфорт нужно платить», – добавил мэр.

На сегодняшний день на маршруты в Челнах выходят 135 автобусов. По словам Наиля Магдеева, для полноценного функционирования маршрутной сети требуется не менее 200 машин. Вопрос с транспортным обслуживанием в Челнах намерены закрыть в 2025-2026 годах.

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#Транспорт
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