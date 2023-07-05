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«История не повторится»: где Наиль Магдеев нашел 300 млн на камазовские автобусы
КАМАЗ сегодня передал Набережным Челнам партию новых автобусов. Таким образом город повторно запускает реформу общественного транспорта. После ее провала несколько лет назад – когда муниципалитет не смог обслуживать долг за машины, в этот раз договоренность только на «живые деньги», которые Автоград изыскивает в допдоходах.
«С КАМАЗом работаем над тем, чтобы заменить автобусы малой вместимости на большие»
Автобусы «НЕФАЗ» торжественно передали муниципальному перевозчику «Горкоммунхоз» на майдане парка «Прибрежный». «Транспорт — это один из показателей качества жизни города и его жителей», – подчеркнул на церемонии мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев.
«Средства на приобретение автобусов в сумме 299 млн 837 тыс. рублей были направлены из городского бюджета. Благодарю руководство ПАО „КАМАЗ“ за оперативное и своевременное выполнение обязательств по исполнению контракта при покупке автобусов! Транспорт был, есть и будет одним из главных показателей качества жизни города, поэтому, учитывая вопросы в сфере городских пассажирских перевозок, в партнерстве с КАМАЗом работаем над тем, чтобы заменить автобусы малой вместимости на большие», — сказал градоначальник.
Магдеев уточнил, что деньги – это дополнительные доходы города, поступившие «благодаря работе промышленных предприятий». Еще весной Горсовет решил их направить на развитие транспортной системы.
Мэрия и КАМАЗ ударили по рукам в апреле. Причем автогигант должен был поставить машины Автограду до 15 июля, но градообразующее предприятие решило перевыполнить план и поставило автобусы даже раньше срока.
А мэр подчеркнул, что и ценник КАМАЗа для города, а ранее у них уже были разногласия по закупкам автобусов, оказался подходящим.
«В короткие сроки по доступной цене удалось приобрести автобусы. С 15 июля автобусы они начнут работать на городских пассажирских перевозках. Мы и дальше будем работать над тем, чтобы жизнь на производстве, жизнь в городе улучшала свое качество», — отметил градоначальник.
«Приятно видеть, что вместе с КАМАЗом развивается и наш любимый город»
Передавая ключи от автотехники мэру города Наилю Магдееву, генеральный директор компании «КАМАЗ» Сергей Когогин подчеркнул, что для предприятия контракт на поставку автобусов в родные Набережные Челны, возведенные в годы строительства автогиганта, был особенным. И сегодня значимое событие как для города, так и для камазовцев.
«Приятно видеть, что вместе с КАМАЗом развивается и наш любимый город. Мы рады внести свой вклад в укрепление инфраструктуры города и готовы содействовать его дальнейшему преображению. Я поздравляю всех челнинцев с важным приобретением! Пусть эти автобусы украшают широкие проспекты Набережных Челнов и всем нам живется здесь еще лучше и комфортнее», — отметил глава автогиганта.
В ближайшее время автобусы поступят на баланс «Горкоммунхоза», там они пройдут необходимые процедуры регистрации. Предприятие также закупило дополнительное оборудование и расходные материалы под расширение автопарка: валидаторы для бескондукторного обслуживания пассажиров, консоли водителей, кабельные системы и многое другое. На муниципальном предприятии набран штат водителей, механиков, администраторов, смонтирована автомойка для нового автопарка.
«Надеемся, уже совсем скоро автобусы “НЕФАЗ” выйдут на маршруты и пополнят городской пассажирский парк современных комфортабельных автобусов большого класса», — отметил директор по пассажирскому транспорту КАМАЗа Самат Саттаров.
«Готовы и дальше поставлять автобусы в случае выигрыша тендеров»
Спорная ситуация между КАМАЗом и Челнами возникла несколько лет назад. Тогда город взял прицел на реформу транспортной системы и оформил в лизинг 190 автобусов на газомоторном топливе. Однако долг в 700 млн рублей стал для мэрии непосильной ношей.
Дело дошло до суда. Но градообразующее предприятие и мэрия смогли разрешить конфликт миром – заключили соглашение, по которому КАМАЗ забрал автобусы и реализовал их одной из автотранспортных компаний Татарстана. Но, видимо, осадочек остался, и в этот раз автопроизводитель, у которого масштабные лизинговые программы, подстраховался, получив деньги за товар без кредитных схем.
Руководитель пресс-службы КАМАЗа Олег Афанасьев рассказал «Татар-информу», что эта история не повторится, так как была осуществлена «прямая покупка» автобусов. «Это „живые деньги“, которые город заплатил компании из дополнительных доходов», — подчеркнул собеседник агентства.
Автогигант и дальше готов поставлять автобусы в случае выигрыша тендеров или при участии города в различных программах. По словам Афанасьева, на сегодняшний день действуют четыре программы по обновлению автобусного парка.
«Мы во всех этих программах участвуем и в других городах также. Всегда готовы работать с Набережными Челнами», — отметил он.
«Это один из лучших автобусов России, и не только»
В автопарк города поступили автобусы модели НЕФАЗ-5299-40-52 синего цвета. Эта модель эксплуатируется по всей России.
«Такие же автобусы поставляются в другие города — это модификация самого современного качественного удобного автобуса на сегодняшний день. Это один из лучших автобусов России, и не только в России, если сравнивать с зарубежными образцами», — подчеркнул глава пресс-службы.
Такие модели автобусов используются на маршрутах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге. «Поэтому и Набережные Челны сделали такой выбор», — поделился Олег Афанасьев.
Автобусы выйдут на маршруты города № 2 (Мясокомбинат — пр. Мира — ЖК «Притяжение» — пр. Московский — ул. Корпорации «Хайер») и № 3 (ул. Корпорации «Хайер» — пр. Московский — ЖК «Притяжение» — пр. Набережночелнинский — Мясокомбинат) почти через неделю.
Все автобусы оборудованы автоинформатором со светодиодными маршрутоуказателями, автоматическим определением остановок, бегущей строкой в салоне. Они соответствуют «Доступной среде»: установлена механическая аппарель для беспрепятственного въезда в салон маломобильных пассажиров, специальное место крепления инвалидной коляски, кнопки связи с водителем. Общая пассажировместимость автобуса — 105 человек, мест для сидения — 29, плюс одно место для людей с ограниченными возможностями.
Первые «НЕФАЗы» челнинский автопроизводитель поставлял еще в 2021 году, тогда был приобретен 21 автобус.
«Набережные Челны сумели включиться в гонку за получение части федеральных денег»
А дальше должен помочь федеральный бюджет. Здесь при гарантии поступления средств из российской казны будет задействован лизинг. По специальной программе в планах у города получить 50 автобусов в этом году и еще столько же — в следующем.
«По уровню конструкции, качеству отделки салона мы создали самую передовую технику, чтобы восемь часов работы водителя были удобными и комфортными. Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин уделяет особое внимание пассажирскому транспорту: разработаны разные государственные программы по поддержке транспорта крупных и средних городов, — отметил генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин. — Наша республика и Набережные Челны сумели включиться в гонку за получение части федеральных денег и создать все условия для перевозки пассажиров в комфортных условиях города».
Как заявил Наиль Магдеев, для всей замены автопарка города необходимо порядка 250 автобусов.
«Посмотрим, насколько программа заработает и какой мы увидим результат. Но и участие в федеральной программе подразумевает определенные финансовые ресурсы. Там тоже забесплатно никто никого не ждет. Мы ищем варианты. Первый вариант — использовать дополнительные доходы городского бюджета, они не должны лежать мертвым грузом. Проблема более чем острая, и мы эти недостатки, безусловно, видим, признаем и должны решить», — признал Магдеев на Горсовете.
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