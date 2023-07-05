«История не повторится»: где Наиль Магдеев нашел 300 млн на камазовские автобусы

Автобусы «НЕФАЗ» торжественно передали муниципальному перевозчику «Горкоммунхоз» на майдане парка «Прибрежный»

Фото: nabchelny.ru

«С КАМАЗом работаем над тем, чтобы заменить автобусы малой вместимости на большие»

Автобусы «НЕФАЗ» торжественно передали муниципальному перевозчику «Горкоммунхоз» на майдане парка «Прибрежный». «Транспорт — это один из показателей качества жизни города и его жителей», – подчеркнул на церемонии мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев.

«Средства на приобретение автобусов в сумме 299 млн 837 тыс. рублей были направлены из городского бюджета. Благодарю руководство ПАО „КАМАЗ“ за оперативное и своевременное выполнение обязательств по исполнению контракта при покупке автобусов! Транспорт был, есть и будет одним из главных показателей качества жизни города, поэтому, учитывая вопросы в сфере городских пассажирских перевозок, в партнерстве с КАМАЗом работаем над тем, чтобы заменить автобусы малой вместимости на большие», — сказал градоначальник.

Наиль Магдеев: «Транспорт был есть и будет одним из главных показателей качества жизни города» Фото: nabchelny.ru

Магдеев уточнил, что деньги – это дополнительные доходы города, поступившие «благодаря работе промышленных предприятий». Еще весной Горсовет решил их направить на развитие транспортной системы.

Мэрия и КАМАЗ ударили по рукам в апреле. Причем автогигант должен был поставить машины Автограду до 15 июля, но градообразующее предприятие решило перевыполнить план и поставило автобусы даже раньше срока.

А мэр подчеркнул, что и ценник КАМАЗа для города, а ранее у них уже были разногласия по закупкам автобусов, оказался подходящим.

«В короткие сроки по доступной цене удалось приобрести автобусы. С 15 июля автобусы они начнут работать на городских пассажирских перевозках. Мы и дальше будем работать над тем, чтобы жизнь на производстве, жизнь в городе улучшала свое качество», — отметил градоначальник.

Сергей Когогин: «Мы рады внести свой вклад в укрепление инфраструктуры города и готовы содействовать его дальнейшему преображению» Фото: nabchelny.ru

«Приятно видеть, что вместе с КАМАЗом развивается и наш любимый город»

Передавая ключи от автотехники мэру города Наилю Магдееву, генеральный директор компании «КАМАЗ» Сергей Когогин подчеркнул, что для предприятия контракт на поставку автобусов в родные Набережные Челны, возведенные в годы строительства автогиганта, был особенным. И сегодня значимое событие как для города, так и для камазовцев.

«Приятно видеть, что вместе с КАМАЗом развивается и наш любимый город. Мы рады внести свой вклад в укрепление инфраструктуры города и готовы содействовать его дальнейшему преображению. Я поздравляю всех челнинцев с важным приобретением! Пусть эти автобусы украшают широкие проспекты Набережных Челнов и всем нам живется здесь еще лучше и комфортнее», — отметил глава автогиганта.

В ближайшее время автобусы поступят на баланс «Горкоммунхоза», там они пройдут необходимые процедуры регистрации. Предприятие также закупило дополнительное оборудование и расходные материалы под расширение автопарка: валидаторы для бескондукторного обслуживания пассажиров, консоли водителей, кабельные системы и многое другое. На муниципальном предприятии набран штат водителей, механиков, администраторов, смонтирована автомойка для нового автопарка.

«Надеемся, уже совсем скоро автобусы “НЕФАЗ” выйдут на маршруты и пополнят городской пассажирский парк современных комфортабельных автобусов большого класса», — отметил директор по пассажирскому транспорту КАМАЗа Самат Саттаров.

Автогигант и дальше готов поставлять автобусы в случае выигрыша тендеров Фото: nabchelny.ru

«Готовы и дальше поставлять автобусы в случае выигрыша тендеров»

Спорная ситуация между КАМАЗом и Челнами возникла несколько лет назад. Тогда город взял прицел на реформу транспортной системы и оформил в лизинг 190 автобусов на газомоторном топливе. Однако долг в 700 млн рублей стал для мэрии непосильной ношей.

Дело дошло до суда. Но градообразующее предприятие и мэрия смогли разрешить конфликт миром – заключили соглашение, по которому КАМАЗ забрал автобусы и реализовал их одной из автотранспортных компаний Татарстана. Но, видимо, осадочек остался, и в этот раз автопроизводитель, у которого масштабные лизинговые программы, подстраховался, получив деньги за товар без кредитных схем.

Руководитель пресс-службы КАМАЗа Олег Афанасьев рассказал «Татар-информу», что эта история не повторится, так как была осуществлена «прямая покупка» автобусов. «Это „живые деньги“, которые город заплатил компании из дополнительных доходов», — подчеркнул собеседник агентства.

Автогигант и дальше готов поставлять автобусы в случае выигрыша тендеров или при участии города в различных программах. По словам Афанасьева, на сегодняшний день действуют четыре программы по обновлению автобусного парка.

«Мы во всех этих программах участвуем и в других городах также. Всегда готовы работать с Набережными Челнами», — отметил он.

«Это один из лучших автобусов России, и не только в России, если сравнивать с зарубежными образцами» Фото: nabchelny.ru

«Это один из лучших автобусов России, и не только»

В автопарк города поступили автобусы модели НЕФАЗ-5299-40-52 синего цвета. Эта модель эксплуатируется по всей России.

«Такие же автобусы поставляются в другие города — это модификация самого современного качественного удобного автобуса на сегодняшний день. Это один из лучших автобусов России, и не только в России, если сравнивать с зарубежными образцами», — подчеркнул глава пресс-службы.

Такие модели автобусов используются на маршрутах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге. «Поэтому и Набережные Челны сделали такой выбор», — поделился Олег Афанасьев.

Автобусы выйдут на маршруты города № 2 (Мясокомбинат — пр. Мира — ЖК «Притяжение» — пр. Московский — ул. Корпорации «Хайер») и № 3 (ул. Корпорации «Хайер» — пр. Московский — ЖК «Притяжение» — пр. Набережночелнинский — Мясокомбинат) почти через неделю.

Все автобусы оборудованы автоинформатором со светодиодными маршрутоуказателями, автоматическим определением остановок, бегущей строкой в салоне. Они соответствуют «Доступной среде»: установлена механическая аппарель для беспрепятственного въезда в салон маломобильных пассажиров, специальное место крепления инвалидной коляски, кнопки связи с водителем. Общая пассажировместимость автобуса — 105 человек, мест для сидения — 29, плюс одно место для людей с ограниченными возможностями.

Первые «НЕФАЗы» челнинский автопроизводитель поставлял еще в 2021 году, тогда был приобретен 21 автобус.

«По уровню конструкции, качеству отделки салона мы создали самую передовую технику, чтобы восемь часов работы водителя были удобными и комфортными» Фото: nabchelny.ru

«Набережные Челны сумели включиться в гонку за получение части федеральных денег»

А дальше должен помочь федеральный бюджет. Здесь при гарантии поступления средств из российской казны будет задействован лизинг. По специальной программе в планах у города получить 50 автобусов в этом году и еще столько же — в следующем.

«По уровню конструкции, качеству отделки салона мы создали самую передовую технику, чтобы восемь часов работы водителя были удобными и комфортными. Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин уделяет особое внимание пассажирскому транспорту: разработаны разные государственные программы по поддержке транспорта крупных и средних городов, — отметил генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин. — Наша республика и Набережные Челны сумели включиться в гонку за получение части федеральных денег и создать все условия для перевозки пассажиров в комфортных условиях города».

Как заявил Наиль Магдеев, для всей замены автопарка города необходимо порядка 250 автобусов.

«Посмотрим, насколько программа заработает и какой мы увидим результат. Но и участие в федеральной программе подразумевает определенные финансовые ресурсы. Там тоже забесплатно никто никого не ждет. Мы ищем варианты. Первый вариант — использовать дополнительные доходы городского бюджета, они не должны лежать мертвым грузом. Проблема более чем острая, и мы эти недостатки, безусловно, видим, признаем и должны решить», — признал Магдеев на Горсовете.