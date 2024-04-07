«За издевательства наказание вплоть до огня ада»: хазрат о содержании животных в доме
Каких животных можно держать в доме? Портят ли тахарат поглаживания, объятия, поцелуи с домашними питомцами? Что делать с намазным ковриком, если на нем полежала собака? Какое наказание ждет в Судный день тех, кто мучил животных? На эти и другие вопросы «Татар-информу» ответил имам-хатыб казанской мечети «Ирек» Тимур хазрат.
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«Татар-информ» продолжает цикл видеоподкастов об исламе под названием «Чай с хазратом». В них имам-хатыб мечети «Ирек» Тимур хазрат Камаев комментирует по нашей просьбе то, что больше всего интересует сегодня верующих, и не только верующих, – вопросы простые и сложные, актуальные и вечные. Сегодня вниманию слушателей и читателей «Татар-информа» тема «Животные в доме».
– Каких животных можно держать в доме?
– Можно держать кошку, кролика, рыбок, птиц – например, попугая. Экзотических животных, таких как змеи, ящерицы, скорпионы, дома держать не следует. На то есть несколько причин. Первая из них в том, что это животные, которые вызывают отвращение у людей. Вторая – что это животные, которых разрешено убивать как могущих нанести вред человеку (например, ядовитых).
–Верно ли, что собака считается грязным животным, которому не место в доме?
– Да, в исламе запрещено держать собаку дома. Дело в том, что слюна собаки является наджасой, то есть грязью. Кроме того, дом, в котором живет собака, не посещают ангелы, об этом говорил наш пророк Мухаммад (с.а.в.). Но в частном доме мы можем держать собаку на улице в ее собственном жилище, отдельном от человеческого жилья, для охраны территории.
Бывают, конечно, вынужденные ситуации, когда, например, человек незрячий и у него нет родственников, которые могли бы ему помочь. В этих случаях прибегают к помощи собак-поводырей. Таких собак вынужденно можно держать дома.
– Портит ли тахарат (малое омовение, – прим. Т-и) общение с кошками и собаками? Поглаживания, объятия, поцелуи с ними?
– Простое общение с животным (в виде разговора), конечно, не портит ни тахарат, ни гусль (полное омовение, – прим. Т-и). Как и поглаживание кошки или собаки. Но поскольку слюна собаки является наджасой, то перед совершением намаза мы должны помыть участок тела или одежду, на которые она попала.
–Можно ли кормить домашних животных харамными продуктами? Например, свининой?
– Домашних животных мусульман следует кормить халяльными продуктами.
–Что нужно сделать с намазным ковриком, если на нем полежала собака?
– Шерсть собаки в нашем мазхабе (правовой школе) не считается наджасой, в отличие от шерсти свиньи, которая является наджасой полностью, от кончиков ушей до кончиков ног. Поэтому если собака просто полежала на коврике и он сухой, то есть на него не попала слюна собаки, коврик не считается загрязненным.
Но есть такой момент, рассматривающийся и в фикхе (мусульманское право, – прим. Т-и): если на шерсть собаки попал дождь, она отряхнула с себя эту воду, и та попала на вашу одежду, – эта вода считается чистой. Считается, что дождь касается только волос собаки. Но если собака искупалась в водоеме, вышла из него и отряхнулась, вода, которая попадет на вашу одежду, считается грязной. Потому что она коснулась тела, кожи собаки.
– Какое наказание ждет в Судный день тех, кто мучил животных?
– Ислам – религия милости, которую мы должны проявлять и в отношении животных. Наказание за издевательство над животными предусмотрено самое серьезное, вплоть до огня ада. Наш пророк (с.а.в.) рассказывал, что одна женщина заперла свою кошку, оставив ее без питания. Кошка умерла, и женщина попала в ад.
–А если мучил ребенок?
– Если ребенок издевается над животным, не понимая этого и не осознавая, то на нем не будет записано греха.
–Как хоронить домашних животных по исламу?
– Умершее домашнее животное нужно закопать. Джаназа ему, конечно, не читается, поминки тоже проводить не надо.
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Оставляйте в окне под текстом свои вопросы на тему ислама – Тимур хазрат даст на них подробные ответы, и мы опубликуем их в следующих подкастах на сайте «Татар-информа».
Тимур хазрат Камаев– имам-хатыб казанской мечети «Ирек», Коран-хафиз.
Родился в 1993 году в Азнакаево. Окончил геологический факультет КФУ с красным дипломом по специальности «геофизика». Параллельно учился в казанском медресе «Мухаммадия». Окончил трехлетние курсы Коран-хафизов в Стамбуле.