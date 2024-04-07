«За издевательства наказание вплоть до огня ада»: хазрат о содержании животных в доме

«Татар-информ» продолжает цикл видеоподкастов об исламе под названием «Чай с хазратом». В них имам-хатыб мечети «Ирек» Тимур хазрат Камаев комментирует по нашей просьбе то, что больше всего интересует сегодня верующих, и не только верующих, – вопросы простые и сложные, актуальные и вечные. Сегодня вниманию слушателей и читателей «Татар-информа» тема «Животные в доме».

– Каких животных можно держать в доме?

– Можно держать кошку, кролика, рыбок, птиц – например, попугая. Экзотических животных, таких как змеи, ящерицы, скорпионы, дома держать не следует. На то есть несколько причин. Первая из них в том, что это животные, которые вызывают отвращение у людей. Вторая – что это животные, которых разрешено убивать как могущих нанести вред человеку (например, ядовитых).

– Верно ли, что собака считается грязным животным, которому не место в доме?

– Да, в исламе запрещено держать собаку дома. Дело в том, что слюна собаки является наджасой, то есть грязью. Кроме того, дом, в котором живет собака, не посещают ангелы, об этом говорил наш пророк Мухаммад (с.а.в.). Но в частном доме мы можем держать собаку на улице в ее собственном жилище, отдельном от человеческого жилья, для охраны территории.

Бывают, конечно, вынужденные ситуации, когда, например, человек незрячий и у него нет родственников, которые могли бы ему помочь. В этих случаях прибегают к помощи собак-поводырей. Таких собак вынужденно можно держать дома.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

– Портит ли тахарат (малое омовение, – прим. Т-и) общение с кошками и собаками? Поглаживания, объятия, поцелуи с ними?

– Простое общение с животным (в виде разговора), конечно, не портит ни тахарат, ни гусль (полное омовение, – прим. Т-и). Как и поглаживание кошки или собаки. Но поскольку слюна собаки является наджасой, то перед совершением намаза мы должны помыть участок тела или одежду, на которые она попала.

– Можно ли кормить домашних животных харамными продуктами? Например, свининой?

– Домашних животных мусульман следует кормить халяльными продуктами.

– Что нужно сделать с намазным ковриком, если на нем полежала собака?

– Шерсть собаки в нашем мазхабе (правовой школе) не считается наджасой, в отличие от шерсти свиньи, которая является наджасой полностью, от кончиков ушей до кончиков ног. Поэтому если собака просто полежала на коврике и он сухой, то есть на него не попала слюна собаки, коврик не считается загрязненным.

Но есть такой момент, рассматривающийся и в фикхе (мусульманское право, – прим. Т-и): если на шерсть собаки попал дождь, она отряхнула с себя эту воду, и та попала на вашу одежду, – эта вода считается чистой. Считается, что дождь касается только волос собаки. Но если собака искупалась в водоеме, вышла из него и отряхнулась, вода, которая попадет на вашу одежду, считается грязной. Потому что она коснулась тела, кожи собаки.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

– Какое наказание ждет в Судный день тех, кто мучил животных?

– Ислам – религия милости, которую мы должны проявлять и в отношении животных. Наказание за издевательство над животными предусмотрено самое серьезное, вплоть до огня ада. Наш пророк (с.а.в.) рассказывал, что одна женщина заперла свою кошку, оставив ее без питания. Кошка умерла, и женщина попала в ад.

– А если мучил ребенок?

– Если ребенок издевается над животным, не понимая этого и не осознавая, то на нем не будет записано греха.

– Как хоронить домашних животных по исламу?

– Умершее домашнее животное нужно закопать. Джаназа ему, конечно, не читается, поминки тоже проводить не надо.

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Оставляйте в окне под текстом свои вопросы на тему ислама – Тимур хазрат даст на них подробные ответы, и мы опубликуем их в следующих подкастах на сайте «Татар-информа».

Тимур хазрат Камаев – имам-хатыб казанской мечети «Ирек», Коран-хафиз.

Родился в 1993 году в Азнакаево. Окончил геологический факультет КФУ с красным дипломом по специальности «геофизика». Параллельно учился в казанском медресе «Мухаммадия». Окончил трехлетние курсы Коран-хафизов в Стамбуле.

Фото на анонсе: © Абдул Фархан