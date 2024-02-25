«Ислам – это не про отшельничество»: хазрат о первом посещении мечети

Фото предоставлено имам-хатыбом казанской мечети «Ирек» Тимуром хазратом Камаевым

«Татар-информ» запускает цикл видеоподкастов об исламе под названием «Чай с хазратом». В них имам-хатыб мечети «Ирек» Тимур хазрат Камаев будет комментировать по нашей просьбе то, что больше всего интересует сегодня верующих, и не только верующих, – вопросы простые и сложные, актуальные и вечные. Начать мы решили с напрашивающейся темы – как вести себя в мечети человеку, оказавшемуся в ней первый раз.

– Можно ли зайти в мечеть немусульманину «просто так» – поглазеть, пообщаться с имамом на религиозные темы?

– Если человек не является мусульманином, то вход в мечеть по исламу ему разрешен с приглашения мусульман. То есть если мусульмане его приглашают, то какого-то запрета как какового нет. Мы можем пригласить, показать, рассказать, объяснить, показать красоту ислама. С этой точки зрения, мы, конечно же, можем пригласить в мечеть любого человека.

– Турист может постучаться и войти?

– С разрешения хазратов туристы тоже могут войти в мечеть. Просто надо понимать, что этот момент может совпасть с каким-то религиозным обрядом — намазом, никахом, обрядом имянаречения. Поэтому, чтобы не отвлечь хазрата и прихожан, надо в первую очередь попросить разрешения.

Если у хазратов будет время, конечно, они пригласят туристов и ответят на их вопросы.

– Какого человека выгонят из мечети?

– Мы еще никого не выгоняли в нашей практике. Но надо понимать, что каждый человек должен вести себя в мечети достойным образом, все-таки это дом Аллаха. И мы сделаем все, чтобы изначально красиво объяснить и попросить человека, если он, например, пьяный или совершил что-то непристойное, выйти из мечети. И не надо забывать, что каждая мечеть на сегодняшний день оснащена кнопками вызова ГБР.

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

– Кто может объяснить, как читать намаз?

– Каждый мусульман, который умеет читать намаз, может объяснить, как это делается. Поэтому, если в мечети есть прихожане, которые обладают знаниями, они могут объяснить. Но лучше всего, конечно, обратиться к хазрату. Если у хазрата нет возможности объяснить в данный момент, можно договориться с ним о встрече. Потому что в мечетях можно встретить приверженцев разных течений. К сожалению, есть люди, которые исповедуют немного радикальные направленности в исламе. И для того, чтобы не уйти в какие-то дебри в вопросах религии, надо в первую очередь обращаться к хазратам.

– Можно ли прийти в мечеть с ребенком, например отцу с дочкой?

– Есть хорошие слова одного османского халифа — если не ошибаюсь, это был Абдул-Хамид-хан. Он сказал в свое время: «Если в мечетях не слышно голосов детей, у этого народа нет будущего». Поэтому, конечно же, надо приходить с детьми в мечеть, приучать их к этой культуре, чтобы они с детства видели это, изучали ислам. Мы должны воспитывать своих детей обитателями рая, а не дровами для огня ада.

– Можно ли зайти в мечеть женщине?

– Девушка, которая приходит в мечеть, должна понимать, что в исламе есть нормы покрытия тела. Это подразумевает полное покрытие, то есть допускается открывать только лицо и кисти рук. Поэтому если девушка придет ненадлежащим образом, мы предоставим ей платок, предоставим абайю, чтобы накинуть ее сверху. Таким образом женщина сможет попасть в мечеть.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

– Может ли путешественник переночевать в мечети?

– В период, когда проходит итикаф (последние 10 дней Рамадана), есть особое поклонение, которое подразумевает, что люди остаются в мечети в течение 10 дней, не выходя из нее. Это то поклонение, которое совершается только в Рамадан.

Есть нафиль (богоугодное дело, не входящее в категорию обязательных, – прим. Т-и), когда люди остаются в мечети, но мечеть как таковая — это все-таки место поклонения, а не ночевки. На территории нашей мечети нет каких-то хостелов, гостиниц, чтобы оставить там путников. Но в городе есть специальные хостелы, места для ночлега как для путников, так и для тех, кто попал в тяжелую ситуацию, есть приюты, где люди также могут найти ночлег.

Если к нам подойдут путники и попросят, мы, конечно же, поможем им найти место, где переночевать.

– Почему нужно молиться именно в мечети?

– Надо понимать, что издревле мечеть является центром распространения знаний. Это не просто место поклонения, здесь мы также получаем знания, воспитание. Пророк Мухаммад (с.а.в.) также призывал нас всех, особенно мужчин, молиться именно в мечети. Домá — это все-таки мечети женщин, а то место, где должны поклоняться мужчины, — это мечеть.

Наша религия не подразумевает какого-то отшельничества, отстранения. Мы именно религия джамаата. Мы находимся в обществе и должны молиться и поклоняться Аллаху вместе.

Есть закон метронома в физике — если поставить [рядом] несколько метрономов, которые отбивают разные такты, через определенное время они синхронизируются. Причем чем больше метрономов, тем быстрее они синхронизируются. И так же наши сердца, когда мы встаем в одни ряды, начинают биться в одном направлении, мы как бы объединяемся. Это большая причина объединения народа. Поэтому, конечно же, мужчинам следует совершать пятикратные намазы в мечети.

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Оставляйте в окне под текстом свои вопросы на тему ислама – Тимур хазрат даст на них подробные ответы, и мы опубликуем их в следующих подкастах на сайте «Татар-информа».

Тимур хазрат Камаев – имам-хатыб казанской мечети «Ирек», Коран-хафиз.

Родился в 1993 году в Азнакаево. Окончил геологический факультет КФУ с красным дипломом по специальности «геофизика». Параллельно учился в казанском медресе «Мухаммадия». Окончил трехлетние курсы Коран-хафизов в Стамбуле.