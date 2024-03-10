«Когда постишься, время пролетает быстро»: хазрат о том, как правильно держать уразу

Фото предоставлено имам-хатыбом казанской мечети «Ирек» Тимуром хазратом Камаевым

«Татар-информ» продолжает цикл видеоподкастов об исламе под названием «Чай с хазратом». В них имам-хатыб мечети «Ирек» Тимур хазрат Камаев комментирует по нашей просьбе то, что больше всего интересует сегодня верующих, и не только верующих, – вопросы простые и сложные, актуальные и вечные. Сегодня вниманию слушателей и читателей «Татар-информа» самая актуальная тема для мусульман – пост в начинающийся священный месяц Рамазан.

– Как ислам относится к «бабушкиному варианту» уразы – подержать три дня в начале и три дня в конце, чтобы не подорвать здоровье?

– Когда нам задают подобный вопрос, мы отвечаем следующим образом. Да, можно держать пост несколько дней в начале, несколько дней в середине и несколько дней в конце. Как мы это делаем? Мы держим 10 дней в начале, 10 дней в середине и 10 дней в конце. И таким образом заполняем эти 30 дней (смеется).

– В северных регионах, далеких от Мекки, например в Татарстане, летний пост бывает особенно тяжелым, а зимний – слишком «легким». Почему нельзя уравнять условия для всех мусульман и не ориентироваться всем на время в Мекке?

– Потому что это четко прописано шариатом: время намазов и время поста определяется движением солнца.

Да, летом очень длинный пост, а зимой очень короткий, но в течение 33 лет это как бы нивелируется, и поэтому людям, живущим в таких широтах, – да, где-то придется потерпеть, а где-то будет полегче, чем даже живущим в той же Мекке. Аллах-тааля справедлив. И раз нам предписано религией поститься таким образом, мы, конечно, должны следовать этим предписаниям. Аллах-тааля призывает нас терпеть.

– К вопросу о терпении – как лично вы отвлекаетесь от мыслей о еде?

– Лично я держал пост в Когалыме в летний период, во время белых ночей, когда посты доходили до 22 часов в сутки. Дело в том, что Аллах-тааля помогает человеку, и когда ты постишься, эти 22 часа пролетают быстро. Да, действительно, это требует терпения, но все-таки человек способен пройти и это испытание.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

– Какую пищу лучше исключить из рациона, чтобы легче перенести пост?

– По своему опыту могу сказать, что мусульманину всегда следует придерживаться здорового образа жизни и питаться здоровыми продуктами, но в особенности в месяц Рамазан и особенно если он приходится на лето, когда нас может постигнуть жажда. Надо стараться исключить из питания то, что вызывает жажду, – соленые, жареные продукты. Также желательно употреблять пищу, которая удерживает жидкость в организме.

– Должны ли держать уразу дети?

– На недостигших совершеннолетнего возраста нет обязанности выполнять предписания, которые выполняют взрослые мусульмане. Если ребенок будет держать пост, ему будут записываться благие деяния, то есть он получит награду. Но если он не будет держать пост, на нем не будет греха за это.

Но как только ребенок достигает совершеннолетия, он должен совершать намаз, держать пост. Поэтому родители до достижения совершеннолетия должны приучить его к выполнению предписаний, которые обязывает выполнять нас Аллах.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

– Особенности уразы для женщин.

– Женщины не держат пост во время месячных либо когда есть послеродовые кровотечения. После того как проходит священный месяц Рамазан, они возвращают эти дни день за день. Могут держать все пропущенные дни вместе, могут раздельно – день подержать, день отдохнуть. То есть для них есть послабление в этом вопросе.

Если женщина беременна либо кормит грудью и при этом боится, что от поста будет вред ребенку, то ей также разрешено не поститься в этот период. Но точно так же вне Рамазана она должна будет вернуть эти дни. При этом не надо забывать, что пост в Рамазан все-таки ценнее. Если она может поститься без вреда ребенку, то лучше поститься в священный месяц Рамазан.

– Умножается ли заслуга перед Аллахом, если постящийся держит пост два-три дня подряд без разговения?

– Это в нашей религии запрещено. Мы должны совершать разговение – ифтар и сухур, это особенность нашей уммы.

Также не надо забывать, что во время сухура, когда мы употребляем пищу перед восходом солнца, тоже надо хорошенько поесть, это дает сил постящемуся на целый день. И этим не надо пренебрегать – лучше проснуться, поесть хорошенько, напиться вдоволь и потом уже начинать пост. У нас, к сожалению, нередко происходит наоборот – мы очень сильно переедаем во время ифтара, а потом во время ночного таравиха люди даже не могут толком сгибаться, чтобы совершать намаз.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

– Как быть в Рамазан курильщику?

– Курение портит пост, поэтому многие курильщики, которые начинают исповедовать ислам, бросают курить именно в священный месяц Рамазан. В этот период шайтаны заковываются, поэтому человеку проще справиться со своими страстями, с нафсом.

– Можно ли во время Рамазана принимать лекарства?

– Можно, но употреблять их надо после захода и до восхода солнца. Если у человека есть тяжелые заболевания и врач обязывает его употреблять лекарства в дневное время и говорит: «Если ты их не употребишь, то тебе будет вред», – этот человек может не поститься. Но не надо забывать, что этот врач должен быть мусульманином и понимать ценность священного месяц Рамазан — насколько это великое поклонение, являющееся фарзом, то есть обязательным для каждого мусульманина.

В дальнейшем, когда человек выздоровеет, он может возместить эти дни вне Рамазана.

– Можно ли делать уколы?

– Лекарства портят пост, так как они попадают в желудок. Но уколы, по мнению больших ученых, пост не портят. Человек может в этот период отказаться от таблеток и попросить врача, чтобы он прописал ему уколы.

– Можно ли чистить зубы в Рамазан? Особенно если при этом в желудок попадает вода или зубная паста.

– Все, что попадает в желудок, портит пост. Поэтому чистить зубы пастой в тот период, когда уже идет пост, особенно нежелательно. Лучше проснуться пораньше, совершить сухур и после него хорошенько почистить зубы, можно с пастой. А после восхода солнца мы можем использовать мисвак — палочку, которой мусульмане чистят зубы. Либо можно щеткой, но без пасты. Но при этом аккуратно, чтобы вода не попала в горло.

В период поста мы также не полощем горло, когда берем тахарат, потому что есть вероятность того, что вода попадет в горло. Мы аккуратно споласкиваем рот, наклонив голову вперед, и выплевываем воду. То же в случае чистки зубов – можно днем почистить их без пасты, но споласкивать рот надо так же аккуратно.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

– Можно ли возмещать пропущенные дни уразы деньгами?

– Возмещение поста деньгами называется «садака фидья», она предусмотрена для тех людей, которые болеют и знают, что уже не исцелятся и что у них не будет возможности держать пост. Либо это пожилые люди, которые достигли такого возраста, когда они уже не выдержат пост. В этом случае они выплачивают за каждый день поста садака фидья, в этом году ее сумма – 400 рублей.

Но если человек выздоровеет от этой болезни, он должен будет возместить пост, даже если заплатил фидья.

– Кому нести эти 400 рублей?

– Садака фидья подобна закяту, для нее есть предусмотренные люди – бедные и нуждающиеся, в основном это факъиры и мискины (нищие и бедняки, – прим. Т-и). Эта садака не отдается в мечеть, то есть из этих денег нельзя платить за освещение, воду, содержание мечети. Это право бедных, поэтому деньги надо отдать нуждающимся родственникам, соседям – людям, которых вы знаете. Вы можете сами отдать эти деньги или обратиться к хазрату, он подскажет, кому их можно отдать.

– Если человек что-то съел или выпил на автомате, ураза зачтется?

– Если это произошло по забывчивости, считается, что Аллах-тааля накормил человека, и это не портит пост. Но как только человек вспомнит, что постится, он должен остановиться и если во рту осталась еда, выплюнуть ее.