Сунны для седьмого дня: хазрат о том, что нужно сделать, когда родился ребенок

«Имя новорожденному ребенку надо дать либо в тот же день, когда родился ребенок, либо на седьмой день после рождения»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Татар-информ» продолжает цикл видеоподкастов об исламе под названием «Чай с хазратом». В них имам-хатыб мечети «Ирек» Тимур хазрат Камаев комментирует по нашей просьбе то, что больше всего интересует сегодня верующих, и не только верующих, – вопросы простые и сложные, актуальные и вечные. Сегодня вниманию слушателей и читателей «Татар-информа» тема «Что нужно сделать родителям, когда родился ребенок».

– В какой срок нужно дать имя новорожденному ребенку?

– Здесь два варианта: либо в тот же день, когда родился ребенок, либо на седьмой день после рождения, первый день при этом – тот, в который он родился. Это сунна, то есть желательное действие. Конечно, нет запрета давать имя и в другие дни. Но некоторые слишком затягивают, приезжают к нам, когда ребенку уже, например, месяц.

– Как выбрать правильное мусульманское имя, где его искать?

– Имя, конечно же, должно иметь хороший смысл, потому что с ним человеку предстоит прожить всю жизнь. Имя отчасти является молитвой – каждый раз, когда мы произносим имя человека, мы как бы делаем за него молитву. Если его имя будет с плохим смыслом, то, говоря о человеке, мы каждый раз будем говорить о нем плохо.

Имя можно подобрать в справочниках, в книгах, в интернете. Также можно обратиться к хазрату, который поможет с выбором именно мусульманского имени.

«Имя ребенка, конечно же, должно иметь хороший смысл, потому что с ним человеку предстоит прожить всю жизнь» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

– Какие имена противоречат исламу или имеют плохой смысл?

– Имена бывают разные, и значения у них тоже абсолютно разные. Некоторые действительно имеют плохой смысл, например «горе».

Также есть имена, противоречащие исламу, – это те, что принадлежат различным божествам. Поскольку ислам призывает к единобожию, давать такие имена мусульманам запрещено. Например, имя Марс, распространенное в татарском народе, принадлежит божеству и давать его своему ребенку не следует.

Имя необязательно должно быть арабского происхождения, но при этом надо смотреть на его значение. У других народов тоже бывают имена с хорошим смыслом, но так как мы все-таки приверженцы ислама, надо стараться выбирать имена достойных людей, праведников, пророков. Очень часто мы применяем имена Аллаха – Абдулла, Абдуррахман. То есть в каждое имя Аллаха можно добавить частицу «абд» («раб») и получить таким образом очень много имен.

– Что делать, если неудачное имя уже дано ребенку и записано в свидетельстве о рождении?

– Да, к сожалению, существует такая проблема, когда родители приходят к хазрату уже после того, как записали имя ребенка в свидетельстве о рождении. Они как бы ставят перед фактом, говорят: имя уже выбрано, мы хотим только его. Иногда это имя противоречит исламу. В таких случаях приходится отказывать либо мы ищем компромисс, предлагаем вместе подобрать другое имя. И зачастую родители соглашаются. Некоторые в дальнейшем меняют имя и в свидетельстве о рождении, а некоторые оставляют, но фактически носят другое имя, данное хазратом.

Если имя с плохим значением и родители это поняли, лучше, конечно, поменять его и в свидетельстве о рождении. Если человек уже взрослый, он также может поменять свое имя, в том числе в свидетельстве и в паспорте. Но если он не хочет заморачиваться с документами, он может поменять свое имя просто на словах.

«Если имя с плохим значением и родители это поняли, лучше, конечно, поменять его и в свидетельстве о рождении» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

– Бритье головы у новорожденного – что это за процедура?

– Есть сунны, которые выполняются на седьмой день, – это те процедуры, которые делал пророк Мухаммад (с.а.в.). Среди них и бритье головы ребенка. После их сбривания по их весу дается садака, эквивалентная такой же массе серебра. Обычно у ребенка примерно 4-5 граммов волос. Смотрим, сколько стоит серебро по курсу Центробанка, и даем нуждающимся сумму, эквивалентную 4-5 граммам серебра. Волосы эти хранить не надо, их либо закапывают, либо сжигают.

– Когда и где делать обрезание мальчику?

– Обрезание совершается также по сунне на седьмой день. Но надо смотреть на состояние здоровья мальчика и, конечно же, обращаться к опытным специалистам. Есть клиники, где это можно совершить, также есть хазраты, которых у нас издревле называют «сөннәтче бабайлар».

– А если родители не успели сделать обрезание на седьмой день?

– Ничего страшного в этом нет, греха за это не будет. Но в дальнейшем, когда будет возможность, обрезание надо совершить. Хоть в старости, возрастных ограничений в этом вопросе нет.

«Среди сунн на седьмой день есть и закалывание жертвенного животного – барана» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

– Обязательно ли резать жертвенное животное на рождение ребенка?

– Среди сунн на седьмой день есть и закалывание жертвенного животного – барана. Если рождается девочка, режут одного барана, если мальчик, то двух. Это является «сильной сунной», то есть если родители не совершили жертвоприношение, то когда ребенок вырастает, ему следует зарезать этого барашка за самого себя.

Еще одна сунна на седьмой день – когда ребенку дают попробовать финик. То есть отец, либо мама, либо какой-то праведный человек в семье разжевывает финик и дает ребенку маленький кусочек. Или просто сок этого плода. Финик является у нас райским плодом, и эта сунна совершается, чтобы у ребенка в жизни был баракат (божественное благословение, благодать, – прим. Т-и).

Ну и отмечу, что у каждого ребенка есть три больших права над родителями: они должны его лечить, воспитывать и женить или выдать замуж, когда он или она вырастет.

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Оставляйте в окне под текстом свои вопросы на тему ислама – Тимур хазрат даст на них подробные ответы, и мы опубликуем их в следующих подкастах на сайте «Татар-информа».

Тимур хазрат Камаев – имам-хатыб казанской мечети «Ирек», Коран-хафиз.

Родился в 1993 году в Азнакаево. Окончил геологический факультет КФУ с красным дипломом по специальности «геофизика». Параллельно учился в казанском медресе «Мухаммадия». Окончил трехлетние курсы Коран-хафизов в Стамбуле.