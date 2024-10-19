Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
За две недели в Татарстане завершили капремонт 69 многоквартирных домов
В десяти муниципальных образованиях Татарстана за последние две недели завершены работы по капитальному ремонту 69 многоквартирных жилых домов. Об этом на традиционном совещании в Доме Правительства республики рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.
Провел совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципалитетами региона Раис Татарстана Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба руководителя республики.
Всего приведены в порядок уже 619 из 749 жилых домов, включенных в программу текущего года. Соответственно, продолжается капремонт 130 объектов в 13 муниципальных образованиях. При этом выполнение как строительно-монтажных, так и сезонных видов работ составляет 98%, уточнил докладчик.
Ранее в Татарстане программу этого года по капремонту домов хотели завершить к 1 ноября. В общей сложности в капитальный ремонт жилых домов в республике за 16 лет вложили около 90 млрд рублей.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»