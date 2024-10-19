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Экономика 19 октября 2024 12:52

За две недели в Татарстане завершили капремонт 69 многоквартирных домов

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За две недели в Татарстане завершили капремонт 69 многоквартирных домов
Фото: © «Татар-информ»

В десяти муниципальных образованиях Татарстана за последние две недели завершены работы по капитальному ремонту 69 многоквартирных жилых домов. Об этом на традиционном совещании в Доме Правительства республики рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

Провел совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципалитетами региона Раис Татарстана Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Всего приведены в порядок уже 619 из 749 жилых домов, включенных в программу текущего года. Соответственно, продолжается капремонт 130 объектов в 13 муниципальных образованиях. При этом выполнение как строительно-монтажных, так и сезонных видов работ составляет 98%, уточнил докладчик.

Ранее в Татарстане программу этого года по капремонту домов хотели завершить к 1 ноября. В общей сложности в капитальный ремонт жилых домов в республике за 16 лет вложили около 90 млрд рублей.

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#капремонт многоквартирных домов #Марат Айзатуллин
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