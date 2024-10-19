За две недели в Татарстане завершили капремонт 69 многоквартирных домов

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В десяти муниципальных образованиях Татарстана за последние две недели завершены работы по капитальному ремонту 69 многоквартирных жилых домов. Об этом на традиционном совещании в Доме Правительства республики рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

Провел совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципалитетами региона Раис Татарстана Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Всего приведены в порядок уже 619 из 749 жилых домов, включенных в программу текущего года. Соответственно, продолжается капремонт 130 объектов в 13 муниципальных образованиях. При этом выполнение как строительно-монтажных, так и сезонных видов работ составляет 98%, уточнил докладчик.