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В Татарстане за две недели завершили капремонт 123 домов
В 20 муниципальных образованиях Татарстана за последние две недели завершены работы по капитальному ремонту 123 многоквартирных жилых домов. Об этом на традиционном совещании в Доме Правительства республики рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.
Провел совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципалитетами региона Раис Татарстана Рустам Минниханов. В мероприятии также приняли участие Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин и Премьер-министр РТ Алексей Песошин, сообщает пресс-служба руководителя республики.
Всего подрядные организации привели в порядок 550 из 750 жилых домов, включенных в программу. Работы продолжаются на 199 объектах в 17 муниципальных образованиях. При этом выполнение строительно-монтажных работ достигает 96%, а сезонных видов работ — 97%, уточнил докладчик.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане программу этого года по капремонту домов хотят завершить к 1 ноября. В общей сложности в капитальный ремонт жилых домов в республике за 16 лет вложили около 90 млрд рублей.
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