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Экономика 5 октября 2024 16:11

В Татарстане за две недели завершили капремонт 123 домов

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В Татарстане за две недели завершили капремонт 123 домов
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В 20 муниципальных образованиях Татарстана за последние две недели завершены работы по капитальному ремонту 123 многоквартирных жилых домов. Об этом на традиционном совещании в Доме Правительства республики рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

Провел совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципалитетами региона Раис Татарстана Рустам Минниханов. В мероприятии также приняли участие Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин и Премьер-министр РТ Алексей Песошин, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Всего подрядные организации привели в порядок 550 из 750 жилых домов, включенных в программу. Работы продолжаются на 199 объектах в 17 муниципальных образованиях. При этом выполнение строительно-монтажных работ достигает 96%, а сезонных видов работ — 97%, уточнил докладчик.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане программу этого года по капремонту домов хотят завершить к 1 ноября. В общей сложности в капитальный ремонт жилых домов в республике за 16 лет вложили около 90 млрд рублей.

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#капремонт многоквартирных домов #Марат Айзатуллин
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