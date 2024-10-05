В Татарстане за две недели завершили капремонт 123 домов

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В 20 муниципальных образованиях Татарстана за последние две недели завершены работы по капитальному ремонту 123 многоквартирных жилых домов. Об этом на традиционном совещании в Доме Правительства республики рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

Провел совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципалитетами региона Раис Татарстана Рустам Минниханов. В мероприятии также приняли участие Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин и Премьер-министр РТ Алексей Песошин, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Всего подрядные организации привели в порядок 550 из 750 жилых домов, включенных в программу. Работы продолжаются на 199 объектах в 17 муниципальных образованиях. При этом выполнение строительно-монтажных работ достигает 96%, а сезонных видов работ — 97%, уточнил докладчик.