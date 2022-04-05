За два дня жители Челнов собрали для переселенцев из Мариуполя 230 тыс. рублей

Жители Набережных Челнов откликнулись на призыв о помощи вынужденным переселенцам, которые прибыли из Мариуполя в Автоград в минувшие выходные, собрав в поддержку 230 тыс. рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале мэрии.

«По данным на утро 5 апреля в Фонд поддержки вынужденных переселенцев поступило свыше 230 тысяч рублей», — написала глава пресс-службы Автограда Римма Мухаметзянова.

Реквизиты счета, а также QR-код для посильной помощи размещены в Telegram-канале мэрии Автограда или на официальной странице. Мэр города Наиль Магдеев ранее перевел 50 тыс. рублей.

Фото: https://t.me/nabchelnyofficial

К акции присоединились рестораторы и отельеры города. На прошлой неделе в Челнах состоялось заседание антикризисного штаба, в котором приняли участие предприниматели в сфере общественного питания и гостиничного бизнеса. Ими была анонсирована информация о создании собственной ассоциации. Сегодня эта ассоциация сделала доброе дело — предприниматели откликнулись на просьбу администрации города, собрали деньги, купили и привезли в «Жемчужину», где размещены переселенцы из Мариуполя, 300 комплектов посуды.

Утром 24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Боевые действия проводятся на территории Украины.

