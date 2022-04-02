В Челны прибыли 297 переселенцев из Донбасса

Сегодня утром в Набережные Челны прибыли вынужденные переселенцы из Донбасса. Их 297 человек. Об этом сообщается в Telegram-канале мэрии Автограда.

Переселенцев встречали на центральном казанском вокзале. В общей сложности в республику прибыли свыше 500 человек из ДНР и ЛНР, большинство из них – из Мариуполя, о чем ранее сообщал «Татар-информ». Прибывшие поблагодарили местных жителей за гостеприимство.

Из Казани 297 человек на восьми автобусах в сопровождении медиков, социальных работников, сотрудников МЧС были отправлены в Челны.

Переселенцев разместили в санатории «Жемчужина» и гостинице КАМАЗЖилбыт. В номерах имеются средства первой необходимости (личной гигиены, бытовой химии), продукты. Всем прибывшим обеспечено трехразовое горячее питание. Необходимости в дополнительной одежде и предметах личной гигиены нет.

Для помощи вынужденным переселенцам открыт официальный расчетный счет, реквизиты указаны в Telegram-канале и на официальном сайте мэрии Набережных Челнов.

Первый добровольный взнос поступил от Фонда поддержки культуры, спорта и развития Челнов. «Если Вы хотите помочь людям, то направляйте деньги на счет в фонд. Из поступивших средств людям будут выданы деньги на приобретение новой одежды», – говорится в сообщении мэрии.

21 февраля Президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Через несколько дней их главы обратились к России за помощью в отражении украинских атак. 24 февраля глава государства объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. По его словам, главная цель России – обеспечить «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».