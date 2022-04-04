Мэр Челнов перечислил в Фонд помощи переселенцам с Донбасса 50 тысяч рублей

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев перечислил в Фонд помощи вынужденным переселенцам 50 тыс. рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщила начальник пресс-службы Автограда Римма Мухаметзянова.

Переселенцы из Мариуполя прибыли в Набережные Челны в пятницу, 1 апреля. Всего их 297 человек, в том числе 50 детей. Их разместили в санатории «Жемчужина» и общежитии «КАМАЗжилбыта».

Сегодня в первой половине дня в Набережных Челнах состоялся оперативный штаб по оказанию помощи переселенцам. Данные вопросы пока курирует замруководителя исполкома Илья Зуев. Сейчас он исполняет обязанности главы исполкома Фарида Салахова, который находится во временном отпуске.

«Руководитель исполкома появится в следующий понедельник, к этой работе тоже подключится. Обсудим и примем определенные решения — по финансам, работе волонтеров, общественных помощников и всего городского сообщества. Просьба подготовить свои предложения, дополнить сформированный рабочий план», — обратился Магдеев на аппаратном совещании в мэрии Челнов.

Ранее мэр Челнов поручил создать достойные условия для переселенцев из Донбасса, отметив, что люди оказались в очень тяжелой жизненной ситуации.