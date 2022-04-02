Челнинские отельеры и рестораторы: Необходимо развивать общепит через внутренний туризм

В Набережных Челнах состоялось заседание антикризисного штаба, в котором приняли участие предприниматели в сфере общественного питания и гостиничного бизнеса. Вместе с мэром Наилем Магдеевым они обсудили развитие сферы услуг в новых условиях, сообщает Telegram-канал мэрии Автограда.

В начале встречи участники сообщили мэру о намерении создать ассоциацию представителей ресторанного и отельного бизнеса. В рабочую группу вошли рестораторы Альфия Лоханина, Ян Райскин, Павел Кибирев и Раис Валеев. Последний стал председателем организации.

Предприниматели поделились спецификой ведения бизнеса, рассказали о своих идеях, озвучили предложения, а также обозначили перспективы совместного сотрудничества с исполкомом. Речь шла о взаимодействии в организациях городских праздников.

Одним из модераторов встречи стал депутат Госсовета РТ Олег Коробченко. Он предложил доставлять горячие обеды работникам промышленных предприятий.

Куратор проектов в сфере ресторанного бизнеса Павел Кибирев отметил необходимость развития общепита через туризм. «Внутренний туризм будет только развиваться. Развитие территорий может происходить не только через отели, достопримечательности, но и в том числе через гастрономию», — отметил он.

По словам Кибирева, в федеральном проекте «Гастрономическая карта России» Набережные Челны пока не представлены.

«Если в больших городах люди после работы заходят в заведения, чтобы поужинать и переждать пробки, то у нас за 15 минут доезжают до дома. Поэтому заведения общепита у нас событийного характера, когда ресторан это — отдых. Надо создавать такие общественные пространства, которые бы позволяли рестораторам открывать современные заведения», — озвучил решение куратор проектов в сфере ресторанного бизнеса.

Как ранее сообщал «Татар-информ», во всех муниципальных образованиях РТ и отраслевых министерствах по поручению Президента Татарстана Рустама Минниханова созданы оперативные штабы для устойчивого развития экономики. Российский оперштаб по повышению устойчивости экономики в условиях санкций возглавляет Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.