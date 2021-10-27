За день в электротранспорте Казани выявили сто пассажиров без масок

Кондуктора и контролеры МУП «Метроэлектротранс» за один день, 26 октября, выявили в трамваях и троллейбусах Казани 100 пассажиров без средств индивидуальной защиты. Об этом сообщает пресс-служба предприятия в его Telegram-канале.

Очередной рейд прошел в час пик, с 16.00 до 18.00. Проверки были организованы в том числе на остановках «Солнечный город», «Магазин „Океан“» и «Площадь Г. Тукая».

Всего было проверено примерно 70 трамваев и троллейбусов. Среди пассажиров удалось выявить 100 человек без масок. После замечания 70 из них надели средства индивидуальной защиты, остальным 30 предложили покинуть салон.

При этом пассажирка трамвая №5 устроила скандал, отказавшись надеть маску, которая была у нее в руках. Ее предупредили, что трамвай дальше не пойдет, пока она не выйдет или не наденет маску. «Только после возмущения пассажиров женщина покинула салон», — уточнили в МУП «Метроэлектротранс».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что с начала октября в казанском транспорте зафиксировали почти 12,5 тыс. безмасочников.

По решению Президента РФ Владимира Путина из-за продолжающегося ухудшения ситуации с коронавирусом дни с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочими по всей России. Глава государства неоднократно призывал сограждан прививаться от Covid-19, подчеркивая необходимость вакцинации для победы над пандемией.