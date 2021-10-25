В октябре в казанском транспорте зафиксировали почти 12,5 тыс. безмасочников

Более 12,4 тыс. нарушений масочного режима выявили в казанском общественном транспорте с начала октября. Об этом сообщил Комитет по транспорту Казани в своем телеграм-канале.

В настоящее время в столице РТ продолжаются проверки ношения масок в автобусах, трамваях, троллейбусах и метрополитене. Ответственность за организацию рейдов несут Комитет по транспорту, МКУ «Организатор пассажирских перевозок», а также контрольно-ревизорские отделы транспортных компаний.

С начала месяца было зафиксировано 12426 пассажиров, пытавшихся проехать в общественном транспорте столицы РТ без масок. После замечания каждый из нарушителей воспользовался средством индивидуальной защиты.

Ревизоры осмотрели 5976 единиц общественного транспорта. При этом проверка проводилась на 145 контрольных точках.