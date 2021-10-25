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Ру Тат
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25 октября 2021  17:05

В октябре в казанском транспорте зафиксировали почти 12,5 тыс. безмасочников

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Более 12,4 тыс. нарушений масочного режима выявили в казанском общественном транспорте с начала октября. Об этом сообщил Комитет по транспорту Казани в своем телеграм-канале.

В настоящее время в столице РТ продолжаются проверки ношения масок в автобусах, трамваях, троллейбусах и метрополитене. Ответственность за организацию рейдов несут Комитет по транспорту, МКУ «Организатор пассажирских перевозок», а также контрольно-ревизорские отделы транспортных компаний.

С начала месяца было зафиксировано 12426 пассажиров, пытавшихся проехать в общественном транспорте столицы РТ без масок. После замечания каждый из нарушителей воспользовался средством индивидуальной защиты.

Ревизоры осмотрели 5976 единиц общественного транспорта. При этом проверка проводилась на 145 контрольных точках.

#маски
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