«За час сжигает две упаковки картофеля фри»: Беляев показал «мощную» тренировку с лопатой

Глава Менделеевского района Радмир Беляев показал очередную тренировку перед предстоящей «Гонкой героев». Руководитель муниципального образования в своем телеграм-канале выложил ироничную публикацию с тренировкой, которую он назвал «мощной».

В кадре Радмир Беляев убирает снег лопатой, а компьютерная графика показывает, какие при этом мышцы задействованы. За час такой интенсивной работы сжигается 440 ккал, что равно двум порциям картофеля-фри, утверждает он.

«Я не останавливаю тренировки. Сегодня была одна из самых мощных — уборка снега широкой лопатой. За час сжег 440 ккал. Присоединяйтесь, делитесь результатами», — призвал глава района.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе администрации, в районе продолжается подготовка к масштабной Гонке Героев, которая состоится 26 августа. Всероссийское мероприятие в формате полосы препятствий проведут в городе уже во второй раз.

Впервые Менделеевск принял Всероссийскую Гонку Героев в прошлом году. Тогда в ней приняли участие более 1,5 тысячи человек, число зрителей превысило 4 тысячи. Проведение федерального события приурочили к прошедшему 55-летию города.

Ранее Радмир Беляев уже выкладывал видео с тренировки из тренажерного зала, когда он начал подготовку к стартам, назвав это «шок-контентом».