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«За час сжигает две упаковки картофеля фри»: Беляев показал «мощную» тренировку с лопатой
Глава Менделеевского района Радмир Беляев показал очередную тренировку перед предстоящей «Гонкой героев». Руководитель муниципального образования в своем телеграм-канале выложил ироничную публикацию с тренировкой, которую он назвал «мощной».
В кадре Радмир Беляев убирает снег лопатой, а компьютерная графика показывает, какие при этом мышцы задействованы. За час такой интенсивной работы сжигается 440 ккал, что равно двум порциям картофеля-фри, утверждает он.
«Я не останавливаю тренировки. Сегодня была одна из самых мощных — уборка снега широкой лопатой. За час сжег 440 ккал. Присоединяйтесь, делитесь результатами», — призвал глава района.
Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе администрации, в районе продолжается подготовка к масштабной Гонке Героев, которая состоится 26 августа. Всероссийское мероприятие в формате полосы препятствий проведут в городе уже во второй раз.
Впервые Менделеевск принял Всероссийскую Гонку Героев в прошлом году. Тогда в ней приняли участие более 1,5 тысячи человек, число зрителей превысило 4 тысячи. Проведение федерального события приурочили к прошедшему 55-летию города.
Ранее Радмир Беляев уже выкладывал видео с тренировки из тренажерного зала, когда он начал подготовку к стартам, назвав это «шок-контентом».
Видео: телеграм-канал Радмира Беляева
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