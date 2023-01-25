Глава Менделеевска решил прийти в «крепкую» физическую форму перед «Гонкой героев»

Глава Менделеевского района Радмир Беляев принял решение участвовать в «Гонке героев» и начал посещать спортзал. Видеороликом, который он охарактеризовал как «шок-контент», глава поделился в своем телеграм-канале.

«А теперь шок-контент! Начал подготовку к „Гонке героев“! Говорят, что „Гонка героев“ только для крепких духом и телом. Духа мне точно хватит, чтобы встать на старт. Готовим и тело к экстремальным перегрузкам. Тем более что трасса в этом году будет длиннее!» — написал он.

Свое участие глава района назвал «вызовом». «Ну что ж, теперь точно не получится сказать, что не смогу участвовать из-за работы», — поделился он с подписчиками.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе администрации, Радмир Беляев начал готовиться к гонке на этой неделе. В прошлом году гонка прошла во время празднования Дня города, поэтому принять непосредственное участие не получилось. Испытать свои силы в этом году также планируют сотрудники администрации.

«Гонка героев» состоится в Менделеевске 5 августа. Подготовка уже началась. Ожидается, что на этот раз трасса станет еще длиннее и насыщеннее препятствиями.

«Гонка героев» впервые прошла в Менделеевске в августе прошлого года. Тогда мероприятие такого масштаба впервые было организовано в малом городе. Проведение федерального события приурочили к прошедшему 55-летию города. В военно-спортивной игре приняли участие около 1,5 тыс. человек, число зрителей превысило 4 тыс. человек.

Сложным испытанием для многих стала высокая гора с канатами «Эльбрус». Каждый участник должен был залезть на высоту 4 метров. И это в конце маршрута, когда уже практически нет сил.

Отметим, вызов для себя бросил и глава Нижнекамского района Рамиль Муллин, который объявил 2023 год — Годом здоровья и ЗОЖ. Недавно во время игры в футбол он сломал ногу, но не перестает посещать спортзал, чтобы тренировать верхнюю часть тела.